Дебринкат вкара два гола в третата част за успеха на Детройт над Айлъндърс

  • 17 дек 2025 | 11:01
Дебринкат вкара два гола в третата част за успеха на Детройт над Айлъндърс

Алекс Дебринкат вкара две попадение при числено превъзходство на леда, както и победното за Детройт при успеха над Ню Йорк Айлъндърс с 3:2 в мач от редовния сезон в Националната хокейна лига на САЩ и Канада.

Защитникът Аксел Сандин-Палика вкара другия гол за победата. Лукас Реймънд участва и трите асистенции, защитникът Мориц Зайдер направи две подавания, а вратарят Джон Гибсън отрази 16 удара.

Емил Хайман и Скод Мейфийлд вкараха за Айлъндърс, но не успяха да сложат край на серията от три загуби за отбора си.

Трейвъс Конечни направи гол и асистенция за Филаделфия при победата над Монреал с 4:1.

Карл Грундстрьом, Тревор Зеграс и Боби Бринк бяха другите голмайстори, а Дан Владар направи 21 спасявания.

Зеграс изигра своя мач номер 300 в НХЛ и записа 33-ата си точка за сезона. Александър Тексие вкара, а Джейкъл Фаулър спаси 17 шута за "канадците".

Ивендър Кейн и новакът Лиъм Огрен вкараха рано в мача, а Тачър Демко спаси 23 шута за успеха на Ванкувър срещу Ню Йорк Рейнджърс с 3:0. Конър Гарланд бе автор на третия гол за успеха.

Домакинът Торонто вкара два пъти за осем секунди късно в третия период за успеха над Чикаго с 3:2. Остън Матюз отбеляза при числено предимство, за да изравни.

Дакота Джошуа вкара победното попадение точно осем секунди по-късно. Оливер Екман-Ларсон също вкара в третата част за победата, а вратарят Джоузеф Уол се завърна след контузия с 23 мача. Уайът Кайзер и Джейсън Дикинсън се разписаха за Чикаго.

Владимир Тарасенко вкара два пъти и добави асистенция за Минесота, който победи убедително Вашингтон с 5:0.

Данила Юров завърши с попадение и две асистенции, Мат Болди също вкара, а вратарят Филип Густавсон отрази 25 шута в третата си суха мрежа за сезона.

Кирил Капризов записа 70-ия си гол при числено предимство, за да изпревари Зак Паризи за най-добро постижение в това отношение за отбора си.

Алекс Овечкин пропусна да се разпише в мача при пет удара към вратаря Чарли Линдгрен. Вашингтон записа първи мач без гол от 28 октомври насам.

