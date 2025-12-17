Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Резултати от НХЛ

Резултати от НХЛ

  • 17 дек 2025 | 08:03
  • 368
  • 0
Резултати от НХЛ

В ранните часове на 17-и декември (вторник) се изиграха десет нови мача от редовния сезон на НХЛ на САЩ и Канада. След техния край лидери в четирите дивизии са Тампа Бей Лайтнинг (Атлантическа), Колорадо Аваланч (Централна), Вегас Голдън Найтс (Тихоокеанска), Каролина Хърикейнс (Столична).

Бостън Бруинс - Юта Мамът 4:1 (1:1 1:0 2:0)

Детройт Ред Уингс - Ню Йорк Айлъндърс 3:2 (0:1 0:0 3:1)

Кълъмбъс Блу Джакетс - Анахайм Дъкс 4:3* след продължение - 3:3 (1:0 2:2 0:1) в редовното време, 1:0 в продължението

Монреал Канейдиънс - Филаделфия Флайърс 1:4 (1:1 0:2 0:1)

Ню Йорк Рейнджърс - Ванкувър Канъкс 0:3 (0:1 0:1 0:1)

Торонто Мейпъл Лийфс - Чикаго Блекхоукс 3:2 (0:2 0:0 3:0)

Питсбърг Пенгуинс - Едмънтън Ойлърс 4:6 (1:2 1:2 2:2)

Минесота Уайлд - Вашингтон Кепитълс 5:0 (1:0 1:0 3:0)

Сан Хосе Шаркс - Калгари Флеймс 6:3 (3:2 0:0 3:1)

Сиатъл Кракен - Колорадо Аваланч 3:5 (0:1 3:1 0:3)

Следвай ни:

Още от Зимни спортове

Над 200 заявки за Държавното първенство по фигурно пързаляне

Над 200 заявки за Държавното първенство по фигурно пързаляне

  • 17 дек 2025 | 03:53
  • 528
  • 0
Шифрин с успех на слалома в Куршевел

Шифрин с успех на слалома в Куршевел

  • 17 дек 2025 | 03:39
  • 1506
  • 0
Вратарят на Вашингтон се възстанови

Вратарят на Вашингтон се възстанови

  • 17 дек 2025 | 00:44
  • 467
  • 0
Оле Ейнар Бьорндален с интересно изказване: Малко се срамувам, че съм норвежец

Оле Ейнар Бьорндален с интересно изказване: Малко се срамувам, че съм норвежец

  • 16 дек 2025 | 18:25
  • 1937
  • 0
Франциска Пройс се завръща в състава на Германия за Световната купа по биатлон

Франциска Пройс се завръща в състава на Германия за Световната купа по биатлон

  • 16 дек 2025 | 16:57
  • 832
  • 0
Белчо Горанов: България ще участва с химна и националните символи на Олимпийските игри

Белчо Горанов: България ще участва с химна и националните символи на Олимпийските игри

  • 16 дек 2025 | 16:18
  • 998
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Три светкавични жалби блокираха новия шеф на щангите

Три светкавични жалби блокираха новия шеф на щангите

  • 17 дек 2025 | 08:46
  • 3232
  • 4
Слабак създаде неочаквани проблеми на Барселона за купата

Слабак създаде неочаквани проблеми на Барселона за купата

  • 17 дек 2025 | 00:18
  • 28603
  • 60
Валенсия избухна в последната четвърт и наказа Везенков и компания в Пирея

Валенсия избухна в последната четвърт и наказа Везенков и компания в Пирея

  • 16 дек 2025 | 23:14
  • 16280
  • 10
Реал без право на грешка срещу скромен съперник за Купата на Краля

Реал без право на грешка срещу скромен съперник за Купата на Краля

  • 17 дек 2025 | 07:27
  • 1903
  • 4
Манчестър Сити срещу силен лондонски съперник в Карабао Къп

Манчестър Сити срещу силен лондонски съперник в Карабао Къп

  • 17 дек 2025 | 07:18
  • 2614
  • 0
И на върха пак е Усман Дембеле

И на върха пак е Усман Дембеле

  • 16 дек 2025 | 19:53
  • 18476
  • 26