Резултати от НХЛ

В ранните часове на 17-и декември (вторник) се изиграха десет нови мача от редовния сезон на НХЛ на САЩ и Канада. След техния край лидери в четирите дивизии са Тампа Бей Лайтнинг (Атлантическа), Колорадо Аваланч (Централна), Вегас Голдън Найтс (Тихоокеанска), Каролина Хърикейнс (Столична).

Бостън Бруинс - Юта Мамът 4:1 (1:1 1:0 2:0)

Детройт Ред Уингс - Ню Йорк Айлъндърс 3:2 (0:1 0:0 3:1)

Кълъмбъс Блу Джакетс - Анахайм Дъкс 4:3* след продължение - 3:3 (1:0 2:2 0:1) в редовното време, 1:0 в продължението

Монреал Канейдиънс - Филаделфия Флайърс 1:4 (1:1 0:2 0:1)

Ню Йорк Рейнджърс - Ванкувър Канъкс 0:3 (0:1 0:1 0:1)

Торонто Мейпъл Лийфс - Чикаго Блекхоукс 3:2 (0:2 0:0 3:0)

Питсбърг Пенгуинс - Едмънтън Ойлърс 4:6 (1:2 1:2 2:2)

Минесота Уайлд - Вашингтон Кепитълс 5:0 (1:0 1:0 3:0)

Сан Хосе Шаркс - Калгари Флеймс 6:3 (3:2 0:0 3:1)

Сиатъл Кракен - Колорадо Аваланч 3:5 (0:1 3:1 0:3)