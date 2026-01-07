Националите по карате на лагер от 29 януари

Първият за годината лагер-сбор на националния отбор по карате ще се проведе от 29 януари до 1 февруари в базата на Българска национална федерация карате на Националния стадион „Васил Левски“ в София.

В него ще вземат участие състезателите, които ще участват на Европейското първенство за кадети, юноши и мъже/жени до 21 години в Кипър в началото на февруари.

На 24 януари 2026 година на Националния стадион „Васил Левски“ в София, ще се проведе Съдийски семинар и изпит, организиран от Реферската комисия на БНФК, съобщават от централата.

На 31 януари 2026 година в базата на БНФК на Националния стадион „Васил Левски“ в София, по време на лагера на националния отбор, ще се състои Треньорски семинар и изпит, организиран от БНФК.