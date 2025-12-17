Популярни
Вратарят на Вашингтон се възстанови

  • 17 дек 2025 | 00:44
Вратарят на Вашингтон Кепиталс Чарли Линдгрен се възстанови напълно от контузията си и ще играе в предстоящия мач срещу Минесота Уайлд, съобщава RMNB. На 7-и декември (неделя) Линдгрен бе поставен в списъка с контузени и пропусна три мача.

Според източника, старши треньорът на столичани Спенсър Карбери обяви, че вратарят ще излезе на терена за първи път след контузия в горната част на тялото.

Този сезон Линдгрен има баланс от 5 победи и 3 загуби, средно по 2.90 допуснати гола.

