Вратарят на Вашингтон се възстанови

Вратарят на Вашингтон Кепиталс Чарли Линдгрен се възстанови напълно от контузията си и ще играе в предстоящия мач срещу Минесота Уайлд, съобщава RMNB. На 7-и декември (неделя) Линдгрен бе поставен в списъка с контузени и пропусна три мача.
Според източника, старши треньорът на столичани Спенсър Карбери обяви, че вратарят ще излезе на терена за първи път след контузия в горната част на тялото.
Този сезон Линдгрен има баланс от 5 победи и 3 загуби, средно по 2.90 допуснати гола.