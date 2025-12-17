Вратарят на Вашингтон се възстанови

Вратарят на Вашингтон Кепиталс Чарли Линдгрен се възстанови напълно от контузията си и ще играе в предстоящия мач срещу Минесота Уайлд, съобщава RMNB. На 7-и декември (неделя) Линдгрен бе поставен в списъка с контузени и пропусна три мача.

Вашингтон Кепитълс загуби двама заради контузии

Според източника, старши треньорът на столичани Спенсър Карбери обяви, че вратарят ще излезе на терена за първи път след контузия в горната част на тялото.

Fun tidbit as the Capitals prepare to take the ice in Minnesota.



Charlie Lindgren and Nic Dowd both played for St. Cloud State University in Minny.



They roomed together, too, and Lindgren credits Dowd for really taking him under his wing.



(Photos: SCSU, Imagn Images) pic.twitter.com/nDKmrhavMR — Sammi Silber 🏒 (@sammisilber) December 17, 2025

Този сезон Линдгрен има баланс от 5 победи и 3 загуби, средно по 2.90 допуснати гола.