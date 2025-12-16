Популярни
  Зимни спортове
  2. Зимни спортове
  3. Оле Ейнар Бьорндален с интересно изказване: Малко се срамувам, че съм норвежец

Оле Ейнар Бьорндален с интересно изказване: Малко се срамувам, че съм норвежец

  16 дек 2025 | 18:25
  • 472
  • 0
Оле Ейнар Бьорндален с интересно изказване: Малко се срамувам, че съм норвежец

Оле Ейнар Бьорндален не спести критики към националната федерация. На бившия биатлонист, който е една от най-големите легенди на норвежкия спорт, не му хареса отношението към Каролине Кнотен, която през пролетта на тази година загуби мястото си в националния отбор. Този ход изненада мнозина фенове, тъй като Кнотен беше втората най-добра норвежка в Световната купа през миналия сезон. Функционерите обосноваха решението си с различни виждания относно тренировъчните методи.

„Обезпокоително е, че биатлонистка от такова ниво е изключена от националния отбор и не ѝ е предоставена никаква подкрепа преди олимпийския сезон. Малко се срамувам, че съм норвежец“, заяви Бьорндален пред обществената телевизия NRK, а думите му предизвикаха смут.

След медийната му изява, националният треньор беше принуден да реагира. „Имахме причини да искаме женският отбор да бъде под общо ръководство през лятото и есента. Впоследствие взехме решения как да се случи това и стоим зад тях и днес“, обясни Пер Арне Ботнан.

След изключването си Каролине Кнотен продължава с индивидуалната си подготовка и премести част от тренировките си във Франция. В същото време обаче тя продължава да използва някои предимства, предназначени за членовете на националния отбор, като достъп до медицински грижи или контрол на боеприпасите.

„Напълно съм съгласна с Оле Ейнар Бьорндален. Тази година федерацията не направи абсолютно нищо за моето развитие“, потвърди 30-годишната биатлонистка, която миналия уикенд зае второ място с норвежката щафета и записа първото си класиране в топ 10 в спринта през този зимен сезон.

Снимки: Imago

