  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Франциска Пройс се завръща в състава на Германия за Световната купа по биатлон

Франциска Пройс се завръща в състава на Германия за Световната купа по биатлон

  • 16 дек 2025 | 16:57
  • 221
  • 0
Франциска Пройс се завръща в състава на Германия за Световната купа по биатлон

Носителката на Световната купа за миналия сезон Франциска Пройс ще се завърне в отбора на Германия за състезанието по биатлон във френския Анеси-Льо Гран Борнан, след като се възстанови от коронавирус, съобщава ДПА.

Тя беше включена в състава, публикуван днес, и заема мястото на Марлене Фихтнер, която я замести през изминалия уикенд в Хохфилцен (Австралия).

31-годишната състезателка разкри в социалните мрежи, че е решила да пътува с кола до Френските Алпи, като това ще отнеме над девет часа.

Но съотборничката й Селина Гротиан все още не е възстановена, след като беше заразена с КОВИД-19.

