Отава победи Джетс с гол на Ткачък в продължението

Джейк Сандърсън вкара изравнителния гол късно в редовното време, а Брейди Ткачък се разписа 2:11 минути след началото на продължението, извеждайки Отава Сенатърс до победата 3:2 срещу Уинипег Джетс в мач от редовния сезон на Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ).

Тим Щутцле се отличи с три асистенции, включително тази за победния гол. Нийл Пионк и Логън Стенли отбелязаха попаденията за Уинипег, който поведе в резултата в края на втората третина.

Линус Улмарк направи 23 спасявания за Сенатърс, които са с 34 точки и пет по-малко от лидера в Атлантическата дивизия на Източната конференция Тампа Бей Лайтнинг. Джетс са с 32 точки на запад, но с цели 21 пасив от първенеца в Централната дивизия Колорадо Аваланш.

Лайтнинг отстъпиха с 2:5 на Флорида Пантърс, след като Сам Райнарт вкара два гола, а Картър Верхеги, Антон Лундел и Брад Маршан добавиха по още един. Шампионите са с 36 точки и водят с две на Отава в Атлантическата дивизия, след като спечелиха за пети път в последните си седем мача.

Кейси ДеСмит направи 27 спасявания и Далас Старс победи с 4:1 Лос Анджелис Кингс. Мико Рантанен, Мат Дюшен и Уайът Джонстън завършиха мача с по гол и асистенция, а Оскар Бек отбеляза четвъртото попадение и отборът от Тексас се доближи на четири точки от лидера на запад Колорадо Аваланш.