  • 17 дек 2025 | 03:39
Шифрин с успех на слалома в Куршевел

Микаела Шифрин спечели нощния слалом в Куршевел (Франция) от Световната купа по ски алпийски дисциплини при жените. Американката, която водеше след първия манш, постигна общо 105-та победа в стартовете за Големия кристален глобус и четвърта поредна в техничната дисциплина.

30-годишната Шифрин отново демонстрира високата си класа на трасето във френския курорт и финишира за 1:42.50 минути (49.77 и 52.73 секунди).

Петкратната носителка на Световната купа изпревари с 1:55 секунди Камий Раст от Швейцария и с 1:71 германката Ема Айхер, които допълниха челната тройка в състезанието. Шифрин постигна рекордната седма победа на трасето в Куршевел.

Албанката Лара Колтури, която завършваше на подиума в първите три слалома за сезона, отпадна след първата част от надпреварата. Носителката на Малката световна купа в слалома Зринка Лютич (Хърватия) също не успя да финишира в първия манш.

След изминалите 11 кръга в генералното класиране за Големия кристален глобус продължава да води фаворитката Микаела Шифрин с 558 точки, пред Алис Робинсън от Нова Зеландия с 394. На трета позиция до момента е Камий Раст с 343 пункта.

Шифрин е лидерка и в подреждането за Малкия кристален глобус в слалома с 400 точки, докато Лара Колтури е втора с 220 точки.

Следващите състезания от сезона при жените са спускане и супергигантски слалом и ще се проведат съответно на 20 и 21 декември във Вал д'Изер (Франция).

