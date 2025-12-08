Популярни
Вашингтон Кепитълс загуби двама заради контузии

  • 8 дек 2025 | 15:11
  • 382
  • 0
Новобранецът от хокейния Вашингтон Кепитълс Райън Ленард и вратарят Чарли Линдгрен бяха поставени сред контузените резерви в неделя заради травми в горната част на тялото, информира агенция Reuters.

Според треньора на Кепиталс Спенсър Карбъри, се очаква Ленард да отсъства „продължителен период от време“, след като се контузи след удар от защитника на Анахайм Дъкс Джейкъб Труба по време на първия период при загубата на Вашингтон с 3:4 дузпи в петък.

„Несъмнено е жалко, че се случва на този етап от кариерата му - в началото, когато той вече имаше известен успех. Вероятно е разочароващо, но и част от играта“, каза Карбъри и допълни:

„Той ще се възстанови и не се съмнявам, че ще се върне и ще бъде на разположение да играе, когато е напълно готов. Ще се завърне веднага след това.“

20-годишният Ленард има 18 точки (седем гола, 11 асистенции) в 29 мача през настоящия  сезон. Той беше избран от Кепитълс под номер 8 в драфта на Националната хокейна лига (НХЛ) през 2023 година.

При 31-годишния Линдгрен ситуацията не изглеждаше толкова зле, след като той направи 23 спасявания при победата със 7:1 над Сан Хосе Шаркс в сряда. Той е с баланс 5-3-1 със средно 2.90 допуснати гола в 10 мача (девет като титуляр) този сезон.

Вашингтон вече извика в състава нападателя Богдан Тринеев и вратаря Клей Стивънсън от филиала в АХЛ Хърши.

