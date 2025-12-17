Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  Треньорът на Марица се включи в националния щаб на родината си

Треньорът на Марица се включи в националния щаб на родината си

  • 17 дек 2025 | 01:37
  • 266
  • 0
Старши треньорът на женския волейболен Марица Пловдив - Ахметджан Ершимшек, получи международно признание. Той ще бъде помощник-треньор на Феликс Козловски в женския национален отбор на Нидерландия.

В началото на декември двамата се изправиха един срещу друг в Шампионската лига. Отборът на Козловски - германският Палмберг Шверин, с много нидерландски националки в състава, победи в Пловдив с драматичните 2:3 гейма.

Марица изпусна първа победа в групите на Шампионската лига
Марица изпусна първа победа в групите на Шампионската лига

"Пожелаваме много успехи на Ахметджан Ершимшек в новото предизвикателство и сме сигурни, че натрупаният международен опит ще бъде безценен и за Марица!", написаха пловдивчани.

