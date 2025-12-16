Съдийската комисия: няма грешка на реферите при ситуацията с Винисиус срещу Алавес

Техническият комитет на съдиите в Испания защити решението на ВАР да не сигнализира за евентуална дузпа срещу Винисиус Жуниор, определяйки ситуацията като интерпретация, която е отговорност на главния съдия на терена. Става дума за мача между Алавес и Реал Мадрид от изминалия кръг в Ла Лига. Във въпросната ситуация имаше контакт с крака на нападателя на “белите”, но главният арбитър Виктор Гарсия Вердура не отсъди наказателен удар, а Пабло Гонсалес Фуертес от ВАР стаята не го повика да преразгледа ситуацията.

Penalty on Vini that wasn't given yesterday 🎥 pic.twitter.com/oqGMZ9vsq0 — MadrispaniaTV (@MadrispaniaTV) December 15, 2025

После от “Бернабеу” изразиха недоволството си от това, като дори директно обвиниха съдиите, че свирят тенденциозно срещу тях.

“При единоборства с контакт интерпретацията зависи от интензивността - коментира говорителят на съдийската организация. - Степента на контакт между двама играчи невинаги може да бъде измерена обективно и зависи от възприятието на рефера. Затова преценката дали контактът от страна на защитника причинява падането на нападателя, трябва да бъде направена от главния арбитър на терена въз основа на това, което вижда и оценява. Комисията счита, че тази ситуация попада в сферата на интерпретацията. Тъй като става въпрос за тълкуване, а не за ясна и очевидна грешка, ВАР не трябва да се намесва.“

В крайна сметка Реал все пак спечели с 2:1, а въпросният спорен момент дойде, след като този резултат беше налице.

