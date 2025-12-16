От любов към бокса в опит да станеш символ на възраждане за един наранен град

Когато в сряда Тим Цзю излезе към ринга в Сидни, за да се изправи срещу Антъни Веласкес, напрежението, което ще изпита, може да се окаже по-голямо от всичко, което е преживявал досега в живота си. В миналото той често, и в много отношения несправедливо, беше омаловажаван заради възможностите, които му е донесла фамилията му, независимо че тези възможности вървят ръка за ръка с тежестта да бъдеш син на най-великия боец на една спортно обсебена нация за всички времена..

Така започва аналитичният коментар на Деклан Уорингтън за BoxingScene:

Привилегията на личното пространство, която почти всички останали приемат за даденост, никога не е била част от живота на Цзю. Няма съмнение, че профилът му, а в много отношения и кариерата му, са били подсилени от факта, че баща му Костя Цзю е член на Международната боксова зала на славата, но семейството се превърна в обществено достояние на огромна държава, която парадоксално има манталитет на остров. Затова болката от разпадането на семейството им беше изживяна под същия прожектор, под който Тим правеше първите си стъпки като професионален боксьор, без да му оставя място, където да се скрие.

Ако отказът да се крие е определял голяма част от кариерата му – имаше далеч по-безопасни алтернативи от разрушителните битки, които той доброволно прие срещу Себастиан Фундора, бамрам Муртазалиев и отново Фундора – то този подход безспорно беляза и реакцията му след последната от тези три загуби. Общоприетото мнение е, че тялото, а и умът му, се нуждаят от дълъг период на възстановяване след толкова тежък етап. Но Цзю, подобно на момента, в който след нокдауна от Муртазалиев почти мигновено се изправи и отново влезе в опасната зона, пренебрегна тази логика и дори съветите на някои от хората около себе си, за да се бие за трети път през 2025 година.

Когато през август Джордж Роуз от промоутърите му No Limit заяви, че очаква Цзю да не се боксира отново преди Нова година, той без съмнение го мислеше сериозно. Джеф Фенеч, който по-скоро беше привлечен като съветник към обновения екип на 31-годишния боксьор, също говореше за необходимостта от повече търпение и време. И все пак, по-малко от два месеца след като обяви назначаването на кубинеца Педро Диас за свой нов треньор, Цзю се завръща на ринга срещу непобеден съперник, известен с нокаутиращата си сила. Австралиецът залага кариерата си, когато не е задължително, но с убеждението, от което ще има нужда, ако иска да успее.

„Когато умът ти е свободен, наистина можеш да направиш всичко, разбираш ли?“, каза Цзю пред BoxingScene. „Гледах много видеа – Томи Хърнс, когато боксираше, сякаш плуваше. Раменете му бяха отпуснати, работеше леко – бам, бам, бам, движение, бам-бам-бам. Аз не съм правил това от осем, десет години. Не съм гледал такива неща. Защо? Защото боксът се беше превърнал в работа, а не в любов.“

Цзю говореше като човек, който отново е влюбен в професията си, когато разказваше за влиянието на престоя си в Маями под ръководството на Диас. Опитният Диас е лицето на новия му екип, в който Майк Алтамура и Дарси Елис са новите му съмениджъри, след като чичо му и дългогодишен треньор Игор Голубев и Глен Дженингс, който беше не само негов мениджър, но и този на баща му, бяха освободени след втората загуба от Фундора. Силата, която Цзю черпи от новия си екип и среда, неминуемо идва и с по-голямо напрежение – освен че ново поражение може да сложи край на кариерата му, той трябва да оправдае промените около себе си и риска да разруши дългогодишни ценни отношения, което означава, че няма друг избор освен да победи.

„Отне години, за да се стигне дотук“, каза той, когато беше попитан кога е решил, че има нужда от такава промяна. „Беше трудно да проведа тези разговори, но сега всичко е приключено, продължил съм напред и гледам към бъдещето. Те бяха честни и това беше нужно.“

Той призна, че дълго време се е осланял само на природния си талант, трудолюбието и атлетизма си. Нито Цзю, нито Диас са обещавали напълно преобразен в техническо отношение боец. По-скоро психиката на Тим – той винаги е изглеждал безстрашен, а понякога именно това се е възприемало като проблем – е тази, която е спечелила най-много от работата му с Диас. До такава степен, че дори човек, смятан за сдържан и сух, понякога говори сякаш е под нечие въздействие.

„Той не те тренира само физически, а и психически. Силата на ума е нещо невероятно“, каза Цзю. „Ако всичко започва оттук, от главата, можеш да правиш чудеса. Това беше ключът за мен – да бъда спокоен и презареден.“

Той обясни, че Диас просто сяда до него и разговаря, използвайки опита и знанията си, че е достъпен и убедителен, и че за него единственото важно нещо е победата. Подготовката вече не е свързана с продажбата на мача, а с това Цзю да го прави за себе си и поради причината, заради която е започнал с бокса.

За първи път в тежката си кариера Цзю изглеждаше пречупен в реванша с Фундора през юли. Духът, който го беше накарал да приеме този реванш вместо по-доходоносен мач с Кийт Търман и който го беше изкарал на пресконференцията след загубата от Муртазалиев, докато беше ясно замаян, сякаш го напускаше. Днес той говори все по-малко като продукт на маркетингова машина и все повече като боец, решен единствено да печели.

Той признава, че влиянието на Диас му е помогнало да се освободи от очакванията на цяла държава и индустрия, които са го разсейвали. Попитан дали очаква Веласкес да бъде подготвен за неговия статут и значение в родния му град, Цзю отговори, че вероятно не, но и че вече не го интересува. Всичко, което прави, е за самия него.

В дните преди мача поведението му беше спокойно и уравновесено. Напрежението се покачи, когато Веласкес се държа по начин, който Цзю прие като неуважителен. Два дни по-късно терористична стрелба на плажа Бонди отне живота на 16 души и постави мача под въпрос. Срещата обаче ще се състои и ще бъде не само изпитание за плещите на Цзю, но и възможност в един дълбоко наранен град той да се превърне в символ на възраждане.

„Всички хора, които са били с мен от самото начало, могат да дойдат и да гледат без да пътуват далеч“, каза той. „Но честно казано, няма значение къде съм. Спокоен съм, отпуснат съм. Мисля само за победата и за нищо друго.“