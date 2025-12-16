Черно море грабна наградата "Отбор на годината" във Варна, Евтимов e треньор №1

Баскетболният отбор на Черно море грабна приза "Отбор на годината" на Варна. Играчите и треньорският щаб получиха наградата на официална церемония, състояла се тази вечер в морската столица, видя Sportal.bg.



Старши треньорът на варненци Васил Евтимов пък бе отличен като "Треньор на годината".

Припомняме ви, че през 2025-а година Черно море Тича спечели efbet Купа на България, Sesame Суперкупа на България и игра финал в Sesame НБЛ, печелейки сребърните медали там.

"Радвам се, че сме тук с целия отбор да получим тази награда. Това е голямо признание за нас. Успехите, които постигнахме са нищо, ако не можем да ги споделим с вас, надявам се следващата година да бъдат още по-добри.", заяви капитанът на "моряците" Николай Стоянов.

Той призова феновете за подкрепа в мача с Рилски спортист на 29 декември в зала "Конгресна" на Двореца на Културата и спорта във Варна.

Снимки: Sportal.bg