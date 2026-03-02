Нестеров допусна поражение във втория кръг на квалификациите на "Чалънджър" в Гърция

Националът на България за Купа „Дейвис“ Пьотр Нестеров допусна поражение във втория кръг на квалификациите на турнира по тенис на твърда настилка от сериите „Чалънджър 50“ в Ираклион (Гърция) с награден фонд 56 700 евро. Нестеров отстъпи пред поставения под номер 4 в пресявките Хавиер Баранко Косано (Испания) с 3:6, 2:6 за час и 31 минути.

В първия сет до 3:3 двамата си размениха по два пробива, след което Косано направи серия от три поредни гейма и поведе в резултата. Във втората част испанецът взе аванс от 4:1 и без проблеми затвори мача.

Димитър Кузманов е поставен под номер 8 в основната схема и в първия кръг ще излезе срещу квалификант.

В надпреварата на двойки Антъни Генов и Фин Бас (Великобритания) ще започнат срещу първите поставени Тиаго Перейра (Португалия) и Майкъл Гертс (Белгия).