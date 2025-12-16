Популярни
  Ян Регенсбург
  2. Ян Регенсбург
  Лекарят на Ян Регенсбург спечели наградата на ФИФА за феърплей

Лекарят на Ян Регенсбург спечели наградата на ФИФА за феърплей

  16 дек 2025 | 16:49
  • 301
  • 0
Лекарят на Ян Регенсбург спечели наградата на ФИФА за феърплей

Лекарят на третодовизионния германски Ян Регенсбург Андреас Харлас-Нойкинг спечели наградата за феърплей на ФИФА, съобщиха от Международната футболна асоциация.

Медикът получи приза за спасяването на живота на фен при гостуването от Втора Бундеслига през месец април срещу Магдебург, загубено с 0:3. Тогава доктор Харлас-Нойкинг е уведомен, че привърженик на домакините е колабирал. Той прескача предпазната ограда и реанимира фена, който след това е преместен в местна болница и вече е напълно възстановен.

„Вашето спортменство, алтруизъм и безкористност отразяват най-добрите аспекти на нашата красива игра. Всички ние във ФИФА и световната футболна общност ви благодарим от все сърце, че постъпихте изключително човешки онзи ден“, написа президентът на ФИФА Джани Инфантино в социалните мрежи.

Церемонията по връчване на наградите на ФИФА на най-добри футболисти и треньори ще се проведе по-късно днес в Доха, но Световната футболна федерация обяви някои от победителите по-рано през деня.

Вратарката на Англия Хана Хамптън беше обявена за най-добра на този пост при жените за това, че помогна на националния тим да запази титлата си на Европейско първенство през юли. Нейният отбор Челси спечели и требъл в родината си.

Наградата за фенове отиде при привържениците на иракския отбор Захо СК, които бяха отличени „за усилията си в подпомагането на деца, страдащи от различни заболявания“.

Снимки: Imago

