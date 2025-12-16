Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Индепендиенте
  3. Aржентинец изпревари Ямал и Деклан Райс за най-хубав гол

Aржентинец изпревари Ямал и Деклан Райс за най-хубав гол

  • 16 дек 2025 | 16:46
  • 1088
  • 0
Aржентинец изпревари Ямал и Деклан Райс за най-хубав гол

Сантиаго Монтиел от Индепендиенте спечели приза “Пушкаш” за най-хубав гол за годината в наградите FIFA The Best. Той е отличен за ножичното си изпълнение в мача срещу тима на Индепендиенте Ривадавия от елитната дивизия на Аржентина, игран на 11 май 2025 г.

ps://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8">

Левият бек успя да пребори конкуренция на още десетима играчи, сред които бяха Ламин Ямал (с гола си за Барселона срещу Еспаньол) и Деклан Райс (за Арсенал срещу Реал Мадрид). ВСИЧКИ НОМИНИРАНИ ТУК

Сантиаго Монтиел е на 25 години и играе като ляв бек. Той е братовчед на национала Гонсало Монтиел, който реализира последната дузпа за аржентинците във финала на Мондиала 2022.

Така за втора поредна година наградата “Пушкаш” отива при аржентинец, след като миналия път призът беше даден на Алехандро Гарначо - тогава от Манчестър Юнайтед.

Номинирани бяха попадения, вкарани от 11 август 2024 до 2 август 2025 г. Гласовете във вота идваха поравно от две групи - фенове и екип от легенди на ФИФА. Всеки гласуващ имаше право да избере по три гола от всичките единадесет номинации. Поставеният на първо място взима по 5 точки, този на второ - 3 точки, а третия - 1 точка.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Ювентус се е прицелил в халф на РБ Лайпциг с изтичащ договор

Ювентус се е прицелил в халф на РБ Лайпциг с изтичащ договор

  • 16 дек 2025 | 13:37
  • 1111
  • 0
Съпругата на Адейеми го натискала да напусне Борусия (Дортмунд)

Съпругата на Адейеми го натискала да напусне Борусия (Дортмунд)

  • 16 дек 2025 | 13:33
  • 1404
  • 2
Дъмфрис ще отсъства още дълго, Интер му търси заместник

Дъмфрис ще отсъства още дълго, Интер му търси заместник

  • 16 дек 2025 | 13:15
  • 838
  • 0
Испанските медии извадиха показанията на Лапорта и Луис Енрике по случая “Негреира”

Испанските медии извадиха показанията на Лапорта и Луис Енрике по случая “Негреира”

  • 16 дек 2025 | 12:30
  • 5171
  • 18
Аарън Рамзи останал изненадан от прекратяването на договора му в Мексико

Аарън Рамзи останал изненадан от прекратяването на договора му в Мексико

  • 16 дек 2025 | 12:16
  • 1252
  • 0
Мароко и Йордания ще играят на финала на турнира за Купата на арабските нации

Мароко и Йордания ще играят на финала на турнира за Купата на арабските нации

  • 16 дек 2025 | 11:58
  • 717
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Александър Димитров: Беше футболно харакири, но решихме да влезем в мътното

Александър Димитров: Беше футболно харакири, но решихме да влезем в мътното

  • 16 дек 2025 | 13:50
  • 10008
  • 32
"Армейците" с ултрамодерна придобивка

"Армейците" с ултрамодерна придобивка

  • 16 дек 2025 | 15:20
  • 13884
  • 46
Милан ще атакува Суперкупата на Италия с български талант в състава си

Милан ще атакува Суперкупата на Италия с български талант в състава си

  • 16 дек 2025 | 16:37
  • 3843
  • 2
Ново от Лапорта за Реал Мадрид: Барселонитът им вече е в остра форма

Ново от Лапорта за Реал Мадрид: Барселонитът им вече е в остра форма

  • 16 дек 2025 | 17:34
  • 466
  • 0
ЦСКА с пет зимни проверки

ЦСКА с пет зимни проверки

  • 16 дек 2025 | 12:14
  • 11525
  • 29
Витоша (Бистрица) преустановява участие в Трета лига

Витоша (Бистрица) преустановява участие в Трета лига

  • 16 дек 2025 | 10:12
  • 18073
  • 37