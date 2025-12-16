Aржентинец изпревари Ямал и Деклан Райс за най-хубав гол

Сантиаго Монтиел от Индепендиенте спечели приза “Пушкаш” за най-хубав гол за годината в наградите FIFA The Best. Той е отличен за ножичното си изпълнение в мача срещу тима на Индепендиенте Ривадавия от елитната дивизия на Аржентина, игран на 11 май 2025 г.

🚨🚨| OFFICIAL: Santiago Montiel wins the 2025 FIFA Puskás Award for an unbelievable overhead kick goal against Independiente Rivadavia. 🇦🇷🏆pic.twitter.com/8kie3qbtH8 — CentreGoals. (@centregoals) December 16, 2025

Левият бек успя да пребори конкуренция на още десетима играчи, сред които бяха Ламин Ямал (с гола си за Барселона срещу Еспаньол) и Деклан Райс (за Арсенал срещу Реал Мадрид). ВСИЧКИ НОМИНИРАНИ ТУК

Сантиаго Монтиел е на 25 години и играе като ляв бек. Той е братовчед на национала Гонсало Монтиел, който реализира последната дузпа за аржентинците във финала на Мондиала 2022.

Така за втора поредна година наградата “Пушкаш” отива при аржентинец, след като миналия път призът беше даден на Алехандро Гарначо - тогава от Манчестър Юнайтед.

Номинирани бяха попадения, вкарани от 11 август 2024 до 2 август 2025 г. Гласовете във вота идваха поравно от две групи - фенове и екип от легенди на ФИФА. Всеки гласуващ имаше право да избере по три гола от всичките единадесет номинации. Поставеният на първо място взима по 5 точки, този на второ - 3 точки, а третия - 1 точка.