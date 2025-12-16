Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ал-Кадисия
  3. Брендън Роджърс официално подписа в Саудитска Арабия

Брендън Роджърс официално подписа в Саудитска Арабия

  • 16 дек 2025 | 15:12
  • 469
  • 0
Брендън Роджърс официално подписа в Саудитска Арабия

Сeверноирландският треньор Брендън Роджърс официално бе назначен за старши треньор на саудитския клуб Ал-Кадисия. 52-годишният Роджърс подписа договор за две години и половина. Официалното му представяне ще се състои утре, когато ще се срещне с медиите, информираха от клуба. Роджърс беше треньор на Ливърпул от 2012 до 2015 г., а също така работи в Селтик и Лестър. С Ливърпул той стана вицешампион във Висшата лига през 2014 г. По време на треньорската си кариера Роджърс има над 300 мача в английската Висша лига. Той доведе Ливърпул до историческо второ място и постави клубен рекорд от 101 гола в един сезон. Той също така спечели Купата на Футболната асоциация с Лестър през 2021 г. и е спечелил 11 големи трофея със Селтик.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Ювентус се е прицелил в халф на РБ Лайпциг с изтичащ договор

Ювентус се е прицелил в халф на РБ Лайпциг с изтичащ договор

  • 16 дек 2025 | 13:37
  • 879
  • 0
Съпругата на Адейеми го натискала да напусне Борусия (Дортмунд)

Съпругата на Адейеми го натискала да напусне Борусия (Дортмунд)

  • 16 дек 2025 | 13:33
  • 1144
  • 2
Дъмфрис ще отсъства още дълго, Интер му търси заместник

Дъмфрис ще отсъства още дълго, Интер му търси заместник

  • 16 дек 2025 | 13:15
  • 687
  • 0
Испанските медии извадиха показанията на Лапорта и Луис Енрике по случая “Негреира”

Испанските медии извадиха показанията на Лапорта и Луис Енрике по случая “Негреира”

  • 16 дек 2025 | 12:30
  • 3640
  • 15
Аарън Рамзи останал изненадан от прекратяването на договора му в Мексико

Аарън Рамзи останал изненадан от прекратяването на договора му в Мексико

  • 16 дек 2025 | 12:16
  • 1109
  • 0
Мароко и Йордания ще играят на финала на турнира за Купата на арабските нации

Мароко и Йордания ще играят на финала на турнира за Купата на арабските нации

  • 16 дек 2025 | 11:58
  • 644
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Александър Димитров: Беше футболно харакири, но решихме да влезем в мътното

Александър Димитров: Беше футболно харакири, но решихме да влезем в мътното

  • 16 дек 2025 | 13:50
  • 6616
  • 24
"Армейците" с ултрамодерна придобивка

"Армейците" с ултрамодерна придобивка

  • 16 дек 2025 | 15:20
  • 6136
  • 13
ЦСКА с пет зимни проверки

ЦСКА с пет зимни проверки

  • 16 дек 2025 | 12:14
  • 8284
  • 25
Витоша (Бистрица) преустановява участие в Трета лига

Витоша (Бистрица) преустановява участие в Трета лига

  • 16 дек 2025 | 10:12
  • 15272
  • 28
Барселона започва защитата на Купата с екзотично гостуване

Барселона започва защитата на Купата с екзотично гостуване

  • 16 дек 2025 | 06:51
  • 10811
  • 14
Везенков и компания срещу втория в Евролигата

Везенков и компания срещу втория в Евролигата

  • 16 дек 2025 | 07:25
  • 6400
  • 0