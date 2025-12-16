Брендън Роджърс официално подписа в Саудитска Арабия

Сeверноирландският треньор Брендън Роджърс официално бе назначен за старши треньор на саудитския клуб Ал-Кадисия. 52-годишният Роджърс подписа договор за две години и половина. Официалното му представяне ще се състои утре, когато ще се срещне с медиите, информираха от клуба. Роджърс беше треньор на Ливърпул от 2012 до 2015 г., а също така работи в Селтик и Лестър. С Ливърпул той стана вицешампион във Висшата лига през 2014 г. По време на треньорската си кариера Роджърс има над 300 мача в английската Висша лига. Той доведе Ливърпул до историческо второ място и постави клубен рекорд от 101 гола в един сезон. Той също така спечели Купата на Футболната асоциация с Лестър през 2021 г. и е спечелил 11 големи трофея със Селтик.

Снимки: Gettyimages