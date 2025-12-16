Паралимпийски медалист почина на 32

Популярни
  • 16 дек 2025 | 13:48
Австралийският параатлет Николас Хум, който спечели бронзов медал в скока на дължина на Паралимпийските игри в Токио през 2021 г., почина на 32-годишна възраст.

Хум направи своя международен дебют на Световното първенство по лека атлетика на IPC през 2011 г. и участва в три паралимпиади и пет световни шампионата по параатлетика. Последната му поява беше на Паралимпийските игри в Париж миналото лято.

Той държи австралийския рекорд в скока на дължина в клас T20 с постижение от 7.39 метра. На отложените игри в Токио преди четири години Хум си осигури бронзовия медал със скок от 7.12 метра.

В официално изявление от Австралийската атлетика съобщиха, че Хум, който е починал през уикенда в Мелбърн, е "оставил трайно въздействие върху съотборници и съперници, треньори и персонал“.

"Ник беше ценен и уважаван член на австралийската атлетическа, спортна и паралимпийска общност“, се добавя в съобщението.

Причината за смъртта на Хум не е обявена.

Хум оставя след себе си съпруга си и три деца.

Снимки: Gettyimages

