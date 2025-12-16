Спърс обмислят звездата Уембаняма да влезе от пейката във финала на Купата на НБА

В тима на Сан Антонио Спърс обмислят звездата Виктор Уембаняма да влезе от пейката във финала на Купата на Националната баскетболна асоциация (НБА) срещу Ню Йорк Никс, съобщи ESPN.

21-годишният център беше използван като резерва при победата в полуфиналите срещу Оклахома Сити Тъндър през уикенда, а старши треньорът на „шпорите“ Мич Джонсън каза, че може да приложи същия подход и в мача за трофея.

„Ще има различни мнения по въпроса, но аз съм готов. Дори аз ще имам свое собствено мнение за това какво да правя. Ще бъде базирано на моите желания и тези на щаба. Ще го обсъдим“, обясни Уембаняма.

Французинът влезе от пейката в събота за пръв път през кариерата си, след като пропусна 12 мача заради разтежение на прасеца. Той игра 21 минути срещу Оклахома, отбелязвайки 15 от 22-е си точки в последната четвърт, докато целият останал отбор на Сан Антонио записа общо 18 в заключителната част.

„Знам, че Вик искаше да излезе и да играе повече, но сме фокусирани върху неговото здраве в дългосрочен план. Вярвам на Мич на сто процента. Имаха перфектен план. Знам, че са го обсъждали много, а ние го изпълнихме. Веднага като влезе Вик, той имаше влиянието върху играта, което искахме“, коментира гардът на Спърс Девин Васел.

„С Виктор продължаваме да го обсъждаме. Трудно е. Той иска да играе. Иска да е титуляр и да доиграва срещите. Все още трябва да решим кое е най-доброто за отбора. Решението не може да бъде взето във вакум, въпреки че е много важно. Трябва да сме сигурни, че съвпада с останалия състав и това кой е на паркета“, добави Мич Джонсън.

Финалът в турнира за Купата на НБА е тази нощ между Сан Антонио Спърс и Ню Йорк Никс, които за пръв път ще спорят за трофея.