Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Треньорът на Крузейро подаде оставка

Треньорът на Крузейро подаде оставка

  • 16 дек 2025 | 06:21
  • 291
  • 0
Треньорът на Крузейро подаде оставка

фициалният уебсайт на бразилския клуб Крузейро обяви оставката на 51-годишния португалски треньор Леонардо Жардим. В нощта на 14-и срещу 15-и декември отборът отпадна от турнира Копа Betano do Бразил, губейки от Коринтианс след изпълнение на дузпи.

Малко след това Жардим даде и личното си обяснение за взетото решение.

“Причините за напускането са лични. На първо място, това е износването, което се натрупа през тази година, и не само в спорта. Бях разтревожен от определени знаци. Казах си: „Жардим, вземи си почивка. Трябва да се грижиш за физическото и психическото си здраве”, коментира специалистът.

Жардим работи в Крузейро от февруари 2025 г., а под негово ръководство клубът от Бело Оризонте финишира на третото място в Бразилейро Betano и дори в дадени моменти имаше възможността да се надбягва с Фламенго и Палмейрас за титлата.

По-рано в кариерата си португалският специалист стана шампион на Франция с Монако, спечели гръцкото първенство и Купата с Олимпиакос, както и Шампионската лига на АФК със саудитския Ал-Хилал, работи за лисабонския Спортинг, редица други португалски клубове, Шабаб Ал-Ахли от ОАЕ и катарския Ал-Раян.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Барселона иска защитник на Борусия

Барселона иска защитник на Борусия

  • 16 дек 2025 | 02:39
  • 1006
  • 1
Атлетико и Симеоне ще разгледат офертите за трима свои

Атлетико и Симеоне ще разгледат офертите за трима свои

  • 16 дек 2025 | 01:19
  • 838
  • 0
Чернев изгледа от пейката загуба на Ещрела от лидера

Чернев изгледа от пейката загуба на Ещрела от лидера

  • 16 дек 2025 | 00:47
  • 1102
  • 0
Райо и Бетис се занулиха

Райо и Бетис се занулиха

  • 16 дек 2025 | 00:09
  • 666
  • 0
Ман Юнайтед и Борнемут изнесоха спиращо дъха зрелище с осем гола на "Олд Трафорд"

Ман Юнайтед и Борнемут изнесоха спиращо дъха зрелище с осем гола на "Олд Трафорд"

  • 16 дек 2025 | 00:01
  • 21893
  • 47
Рома надви корав Комо и още мечтае за “Скудетото”

Рома надви корав Комо и още мечтае за “Скудетото”

  • 15 дек 2025 | 23:53
  • 3778
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Ман Юнайтед и Борнемут изнесоха спиращо дъха зрелище с осем гола на "Олд Трафорд"

Ман Юнайтед и Борнемут изнесоха спиращо дъха зрелище с осем гола на "Олд Трафорд"

  • 16 дек 2025 | 00:01
  • 21893
  • 47
Дуа и Маркус разпиляха Септември (Сф) и поведоха Лудогорец към четвъртфинал за Купата

Дуа и Маркус разпиляха Септември (Сф) и поведоха Лудогорец към четвъртфинал за Купата

  • 15 дек 2025 | 19:20
  • 34163
  • 133
Барселона започва защитата на Купата с екзотично гостуване

Барселона започва защитата на Купата с екзотично гостуване

  • 16 дек 2025 | 06:51
  • 60
  • 0
Ето всички четвъртфиналисти за Купата

Ето всички четвъртфиналисти за Купата

  • 15 дек 2025 | 19:24
  • 20896
  • 14
ЦСКА 1948 взе звездата на Спартак (Варна)

ЦСКА 1948 взе звездата на Спартак (Варна)

  • 15 дек 2025 | 15:06
  • 39708
  • 67
Карлос Насар: Има ли обжалване, може отново да се замисля да се състезавам за друга държава

Карлос Насар: Има ли обжалване, може отново да се замисля да се състезавам за друга държава

  • 15 дек 2025 | 14:49
  • 22502
  • 83