Треньорът на Крузейро подаде оставка

фициалният уебсайт на бразилския клуб Крузейро обяви оставката на 51-годишния португалски треньор Леонардо Жардим. В нощта на 14-и срещу 15-и декември отборът отпадна от турнира Копа Betano do Бразил, губейки от Коринтианс след изпълнение на дузпи.

Малко след това Жардим даде и личното си обяснение за взетото решение.

O Cruzeiro informa que o treinador Leonardo Jardim não seguirá no comando técnico da equipe na temporada 2026.



Junto com Jardim, deixam o clube os auxiliares José Barros, Antonio Vieira e Diogo Dias.



Somos gratos por toda a dedicação, comprometimento e profissionalismo durante… pic.twitter.com/0XgPrhMx0F — Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) December 15, 2025

“Причините за напускането са лични. На първо място, това е износването, което се натрупа през тази година, и не само в спорта. Бях разтревожен от определени знаци. Казах си: „Жардим, вземи си почивка. Трябва да се грижиш за физическото и психическото си здраве”, коментира специалистът.

Жардим работи в Крузейро от февруари 2025 г., а под негово ръководство клубът от Бело Оризонте финишира на третото място в Бразилейро Betano и дори в дадени моменти имаше възможността да се надбягва с Фламенго и Палмейрас за титлата.

По-рано в кариерата си португалският специалист стана шампион на Франция с Монако, спечели гръцкото първенство и Купата с Олимпиакос, както и Шампионската лига на АФК със саудитския Ал-Хилал, работи за лисабонския Спортинг, редица други португалски клубове, Шабаб Ал-Ахли от ОАЕ и катарския Ал-Раян.