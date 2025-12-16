Тиаго Силва иска да се завърне в Европа

41-годишният бразилски защитник на Флуминензе Тиаго Силва може да се завърне в Европа, съобщава журналистът Фабрицио Романо в социалните мрежи.

Според съобщенията футболистът се мести в Европа като свободен агент. Той иска да бъде по-близо до семейството си, а Европа е ясен приоритет.

Силва играе за Флуминензе от 2024 г. Договорът му с клуба е до 2026 г. Преди това Силва е играл за Челси, Пари Сен Жермен, Милан, Порто, както и в други реномирани отбори на Стария континент.

През последния сезон Силва изигра 46 мача във всички турнири, в които отбеляза 4 гола и направи 1 асистенция.

