Следете НБА със Sportal.bg: Пет мача тази нощ

  • 16 дек 2025 | 02:42
В ранните часове на 16-и декември (вторник) се играят пет мача от НБА на САЩ и Канада.

Преди тяхното начало убедителен лидер в Западната конференция бе актуалният шампион Оклахома Сити Тъндър с 24 победи и 2 загуби, докато на Изток водеше Детройт Пистънс с 20 успеха и 5 поражения.

Програмната схема стартира в 2:00 часа българско време със срещата между Бостън Селтикс и източния лидер Детройт Пистънс, който е в серия от три поредни победи.

Половин час по-късно започва срещата между Маями Хийт и Торонто Раптърс.

В 4:00 на паркета излизат Юта Джаз и Далас Маверикс.

Половин час по-късно стартира срещата между Денвър Нъгетс и Хюстън Рокетс.

В 5:30 часа започва и последният двубой от програмната схема. Там ЛА Клипърс приема Мемфис Гризлис.

