ЛА Клипърс се раздели с Крис Пол

  • 3 дек 2025 | 13:28
  • 88
Лос Анджелис Клипърс се разделя с 12-кратния участник в Мача на звездите на НБА Крис Пол, съобщи The Athletic. 40-годишният пойнт гард съобщи в своя профил в социалната мрежа Instagram, че е бил изпратен у дома по средата на серията от гостувания, в която се намира Клипърс като част от редовния сезон в НБА. Отборът потвърди новината, но все още не е дал подробности за причината за освобождаването на Пол.

За ветерана това е последният сезон преди оттеглянето му от баскетбола, а с решението се слага край на втория му престой в състава, в който прекара шест сезона между 2011 и 2017. Пол беше част от известния тандем, наречен „Lob City“, в който бяха още Блейк Грифин и ДеАндре Джордан. С тях Клипърс достигна до плейофите и в шестте сезона на Пол и спечели първите си две титли в Тихоокеанската дивизия през 2013 и 2014 година.

В кариерата си той е играл още за Ню Орлиънс Хорнетс, Хюстън Рокетс, Оклахома Сити Тъндър, Финикс Сънс, Голдън Стейт Уориърс и Сан Антонио Спърс.

През настоящата кампания Пол имаше осем участия с екипа на Клипърс, в които записа средно по 2,9 точки и 3,3 асистенции, което е далеч от постигнатите от него средни показатели в лигата от 16,8 точки и 9,2 асистенции в общо изиграни 1370 срещи през редовния сезон.

Снимки: Gettyimages

