Джеймс Хардън влезе в Топ 10 на реализаторите на НБА, но ЛА Клипърс загуби от Минесота

Джейдън МакДаниелс отбеляза 27 точки за Минесота Тимбъруулвс, който се наложи над Лос Анджелис Клипърс със 109:106 в Минеаполис. Джулиъс Рандъл завърши с 24 точки за победителите, които спечелиха пети пореден мач. Наз Рейд приключи с 19 точки от пейката, а Антъни Едуърдс - с 15, въпреки че вкара само 3 от 11 стрелби. Джеймс Хардън реализира 34 точки като лидер на Клипърс. Кауай Ленърд завърши с 20, а Ивица Зубац направи дабъл-дабъл - 15 точки и 13 борби. Хардън изпревари Кармело Антъни в класирането на реализаторите, като вече има 28 303 точки в кариерата си и влезе в Топ 10.

Майкъл Портър отбелаяза рекордните си за сезона 35 точки за Бруклин Нетс, който се наложи над Ню Орлиънс Пеликанс със 119:101 в Ню Йорк. Нетс спечелиха за трети път в последните четири мача, а Портър за трети път реализира над 30 точки. Трей Мърфи записа 23 точки за Ню Орлиънс, който допусна шеста поредна загуба.

Джейлън Джонсън направи втори пореден трипъл-дабъл с 30 точки, 12 борби и 12 асистенции за Атланта Хоукс, който победи Вашингтон Уизардс със 131:116. Ониека Оконгву добави 21 точки, Никийл Алекзандър-Уокър помогна със 17, а Люк Кенард - с 15. Си Джей МакКолъм поведе Вашингтон Уизардс с 28 точки, включително и седем тройки. Тристан Вукчевич отбеляза рекордните си за сезона 18, а Джъстин Чампани добави 16.

Пат Спенсър вкара 12 от своите 19 точки в четвъртата част, а Ги Сантос добави 14 от пейката за успеха на Голдън Стейт срещу Кливланд с 99:94. Победителите водеха с 97:94 четири секунди преди последната сирена, когато опит на Донован Мичел за тройка не успя, а Спенсър спечели борбата и реализира двата свободни удара. Бъди Хилд помогна с 13 точки, а Куинтън Пост направи 12 точки и 9 борби. Мичел също вкара 16 от своите 29 точки в последната част на мача, Еван Мобли отбеляза 18 и добави 10 борби, а Дариъс Гарланд реализира 17 за Кливланд.

Кейд Кънингам поведе седем играчи на Детройт Пистънс, които завършиха с двуцифрен брой точки, като той вкара 23 и добави 12 асистенции. Това стана при успеха над Милуоки Бъкс със 124:112. Айзея Стюарт направи 19 точки, Джейлън Дърън - 16 и 16 борби, Аусар Томпсън завърши с 13, Джавонте Грийн допринесе с 13, Карис ЛъВърт - 11, а Джейдън Айви с 10. Кевин Портър бе лидер на Милуоки Бъкс с 32 точки, шест асистенции и четири откраднати топки.

Зак ЛаВин отбеляза 29 от рекордните си 42 за сезона в първото полувреме, като помогна на Сакраменто Кингс да победи Маями Хийт. Кийгън Мъри добави 16 точки, докато Пик Клифърд отбеляза 15 а ДеМар ДеРоузън - 13. Хайме Хакес поведе Маями с 27 точки, следван от Симон Фонтекио с 20, Норман Пауъл с 18, Андрю Уигинс с 13 и Никола Йович с 12.

Антъни Дейвис реализира 29 и спечели 8 борби, за да помогне на Далас да се наложи над Хюстън със 122:109. Брендън Уилямс изравни рекордните си за сезона 20 точки, Купър Флаг добави 19, Далас спечели за четвърти път в последните пет мача. Наджи Маршал помогна с 15, Пи Джей Уошингтън завърши с 14, 7 борби и 5 откраднати топки. Кевин Дюрант отбеляза 27, въпреки че не игра в последната част, Джабари Смит добави 22 точки за "Ракетите".

