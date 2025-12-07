Популярни
  Баскетбол
  2. Баскетбол
  Джеймс Хардън влезе в Топ 10 на реализаторите на НБА, но ЛА Клипърс загуби от Минесота

Джеймс Хардън влезе в Топ 10 на реализаторите на НБА, но ЛА Клипърс загуби от Минесота

  • 7 дек 2025 | 11:07
  • 373
  • 1
Джеймс Хардън влезе в Топ 10 на реализаторите на НБА, но ЛА Клипърс загуби от Минесота

Джейдън МакДаниелс отбеляза 27 точки за Минесота Тимбъруулвс, който се наложи над Лос Анджелис Клипърс със 109:106 в Минеаполис. Джулиъс Рандъл завърши с 24 точки за победителите, които спечелиха пети пореден мач. Наз Рейд приключи с 19 точки от пейката, а Антъни Едуърдс - с 15, въпреки че вкара само 3 от 11 стрелби. Джеймс Хардън реализира 34 точки като лидер на Клипърс. Кауай Ленърд завърши с 20, а Ивица Зубац направи дабъл-дабъл - 15 точки и 13 борби. Хардън изпревари Кармело Антъни в класирането на реализаторите, като вече има 28 303 точки в кариерата си и влезе в Топ 10.

Майкъл Портър отбелаяза рекордните си за сезона 35 точки за Бруклин Нетс, който се наложи над Ню Орлиънс Пеликанс със 119:101 в Ню Йорк. Нетс спечелиха за трети път в последните четири мача, а Портър за трети път реализира над 30 точки. Трей Мърфи записа 23 точки за Ню Орлиънс, който допусна шеста поредна загуба.

Джейлън Джонсън направи втори пореден трипъл-дабъл с 30 точки, 12 борби и 12 асистенции за Атланта Хоукс, който победи Вашингтон Уизардс със 131:116. Ониека Оконгву добави 21 точки, Никийл Алекзандър-Уокър помогна със 17, а Люк Кенард - с 15. Си Джей МакКолъм поведе Вашингтон Уизардс с 28 точки, включително и седем тройки. Тристан Вукчевич отбеляза рекордните си за сезона 18, а Джъстин Чампани добави 16.

Пат Спенсър вкара 12 от своите 19 точки в четвъртата част, а Ги Сантос добави 14 от пейката за успеха на Голдън Стейт срещу Кливланд с 99:94. Победителите водеха с 97:94 четири секунди преди последната сирена, когато опит на Донован Мичел за тройка не успя, а Спенсър спечели борбата и реализира двата свободни удара. Бъди Хилд помогна с 13 точки, а Куинтън Пост направи 12 точки и 9 борби. Мичел също вкара 16 от своите 29 точки в последната част на мача, Еван Мобли отбеляза 18 и добави 10 борби, а Дариъс Гарланд реализира 17 за Кливланд.

Кейд Кънингам поведе седем играчи на Детройт Пистънс, които завършиха с двуцифрен брой точки, като той вкара 23 и добави 12 асистенции. Това стана при успеха над Милуоки Бъкс със 124:112. Айзея Стюарт направи 19 точки, Джейлън Дърън - 16 и 16 борби, Аусар Томпсън завърши с 13, Джавонте Грийн допринесе с 13, Карис ЛъВърт  - 11, а Джейдън Айви с 10. Кевин Портър бе лидер на Милуоки Бъкс с 32 точки, шест асистенции и четири откраднати топки.

Зак ЛаВин отбеляза 29 от рекордните си 42 за сезона в първото полувреме, като помогна на Сакраменто Кингс да победи Маями Хийт. Кийгън Мъри добави 16 точки, докато Пик Клифърд отбеляза 15 а ДеМар ДеРоузън - 13. Хайме Хакес поведе Маями с 27 точки, следван от Симон Фонтекио с 20, Норман Пауъл с 18, Андрю Уигинс с 13 и Никола Йович с 12.

Антъни Дейвис реализира 29 и спечели 8 борби, за да помогне на Далас да се наложи над Хюстън със 122:109. Брендън Уилямс изравни рекордните си за сезона 20 точки, Купър Флаг добави 19, Далас спечели за четвърти път в последните пет мача. Наджи Маршал помогна с 15, Пи Джей Уошингтън завърши с 14, 7 борби и 5 откраднати топки. Кевин Дюрант отбеляза 27, въпреки че не игра в последната част, Джабари Смит добави 22 точки за "Ракетите".

Снимки: Gettyimages

Още от Баскетбол

Везенков и Олимпиакос се завръщат на паркета в Пирея срещу АЕК

Везенков и Олимпиакос се завръщат на паркета в Пирея срещу АЕК

  • 7 дек 2025 | 07:15
  • 1122
  • 1
Полонара запали олимпийския огън

Полонара запали олимпийския огън

  • 6 дек 2025 | 21:04
  • 1279
  • 0
Секси певица вдигна градусите на мач от НБА

Секси певица вдигна градусите на мач от НБА

  • 6 дек 2025 | 20:58
  • 2402
  • 1
Рилски спортист надигра Академик Бултекс 99 в Пловдив

Рилски спортист надигра Академик Бултекс 99 в Пловдив

  • 6 дек 2025 | 19:58
  • 4990
  • 2
Ботев Враца не прости и на Левски

Ботев Враца не прости и на Левски

  • 6 дек 2025 | 19:50
  • 10534
  • 3
Монтана с драматична победа над Рилски спортист след продължение

Монтана с драматична победа над Рилски спортист след продължение

  • 6 дек 2025 | 19:41
  • 684
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ето защо Янев прибегнал на пръв поглед до странни смени при поражението във Варна

Ето защо Янев прибегнал на пръв поглед до странни смени при поражението във Варна

  • 7 дек 2025 | 12:20
  • 914
  • 2
Хулио Веласкес и Левски излизат за поправителен на "Коритото" във Варна

Хулио Веласкес и Левски излизат за поправителен на "Коритото" във Варна

  • 7 дек 2025 | 07:45
  • 7339
  • 37
Днес Формула 1 ще има своя нов световен шампион

Днес Формула 1 ще има своя нов световен шампион

  • 7 дек 2025 | 07:30
  • 12378
  • 7
Очаквайте на живо: Везенков и Олимпиакос гонят поредна победа в гръцката лига

Очаквайте на живо: Везенков и Олимпиакос гонят поредна победа в гръцката лига

  • 7 дек 2025 | 11:57
  • 523
  • 0
Никола Цолов се бори, но остана без точки в основното състезание в Абу Даби

Никола Цолов се бори, но остана без точки в основното състезание в Абу Даби

  • 7 дек 2025 | 12:23
  • 703
  • 0
Берое и Септември (Сф) търсят път обратно към победите

Берое и Септември (Сф) търсят път обратно към победите

  • 7 дек 2025 | 08:00
  • 6493
  • 1