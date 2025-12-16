WTA обяви Сабаленка за номер едно за годината

Арина Сабаленка беше обявена за тенисистка на 2025 г. на WTA, съобщиха от организацията

Номинирани за наградата бяха още Ига Швьонтек (Полша), Елена Рибакина (Казахстан) и американките Аманда Анисимова, Мадисън Кийс и Коко Гоф.

Сабаленка завърши 2025 г. като номер 1 в световната ранглиста. През сезона тя спечели четири титли, включително втората си поредна от Откритото първенство на САЩ. Тя е обявена за тенисистка на годината за втори пореден път.

27-годишната Сабаленка е на първо място в ранглистата на УТА от октомври 2024 година. Тя има 21 титли на сингъл, включително четири от Големия шлем. В допълнение към Откритото първенство на САЩ, Сабаленка е печелила и Откритото първенство на Австралия два пъти (2023, 2024).

Чехкинята Катержина Синиакова и американката Тейлър Таунзенд бяха обявени за най-добра двойка на годината. Анисимова спечели наградата за пробив на годината. Белинда Бенчич (Швейцария) беше отличена за най-впечатляващо завръщане. 19-годишната канадка Виктория Мбоко получи наградата за "Новобранец на годината".

Мбоко започна годината като номер 333 в света и я завърши на най-доброто място в кариерата си - 18-о.

Aryna Sabalenka wins the WTA Player of the Year award for the second straight season.



Back-to-back.



🐅❤ pic.twitter.com/UtMX2fO7sx — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) December 15, 2025