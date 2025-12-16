Популярни
WTA обяви Сабаленка за номер едно за годината

  • 16 дек 2025 | 02:25
Арина Сабаленка беше обявена за тенисистка на 2025 г. на WTA, съобщиха от организацията

Номинирани за наградата бяха още Ига Швьонтек (Полша), Елена Рибакина (Казахстан) и американките Аманда Анисимова, Мадисън Кийс и Коко Гоф.

Сабаленка завърши 2025 г. като номер 1 в световната ранглиста. През сезона тя спечели четири титли, включително втората си поредна от Откритото първенство на САЩ. Тя е обявена за тенисистка на годината за втори пореден път.

27-годишната Сабаленка е на първо място в ранглистата на УТА от октомври 2024 година. Тя има 21 титли на сингъл, включително четири от Големия шлем. В допълнение към Откритото първенство на САЩ, Сабаленка е печелила и Откритото първенство на Австралия два пъти (2023, 2024).

Чехкинята Катержина Синиакова и американката Тейлър Таунзенд бяха обявени за най-добра двойка на годината. Анисимова спечели наградата за пробив на годината. Белинда Бенчич (Швейцария) беше отличена за най-впечатляващо завръщане. 19-годишната канадка Виктория Мбоко получи наградата за "Новобранец на годината".

Мбоко започна годината като номер 333 в света и я завърши на най-доброто място в кариерата си - 18-о.

