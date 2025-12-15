Андрей Рубльов: Марат Сафин и екипът ми буквално ме убиват

Руският тенисист Андрей Рубльов разкри, че треньорският му щаб, воден от Марат Сафин, въобще не го щади и добави, че никога преди не е имал толкова интензивен подготвителен период.

„Това е лудост, защото сега - с Марат и членовете на моя екип - те буквално ме убиват. Не помня година, в която да са правили това с мен. Но този натиск е в моя полза“, коментира руснакът, цитиран от сръбското издание b92.net.

Сътрудничеството между Андрей Рубльов и Марат Сафин привече доста внимание, като двукратният шампион от Големия шлем Сафин, се опитва да предаде на Рубльов не само технически знания, но и психическа издръжливост, която често му липсва в ключови мачове.

Целта на усилената подготовка на Рубльов е тенисистът да влезе в новия сезон физически подготвен и психически по-стабилен - с ясна представа за играта под напрежение, което е сегмент, в който Сафин иска да остави силна следа в резултат на сътрудничеството им.