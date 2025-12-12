42 грации се бориха за място в националния ансамбъл девойки

В Национална спортна база „Раковски“ се проведе селекция за избор на национален отбор ансамбъл девойки по художествена гимнастика 2026-2027, в която гимнастичките се представиха със съчетания с топка и лента - уреди, които ще бъдат водещи и през следващия олимпийски цикъл, когато ансамбъл девойки ще играе с пет топки и пет ленти.

Общо 42 състезателки от 14 клуба, от цялата страна, се явиха пред съдийския панел и специалистите, демонстрирайки техника, стабилност и артистичност.

Събитието беше проследено лично от президента на БФХГ Илиана Раева, от вицепрезидента Невяна Владинова, от генералния секретар Росина Атанасова и от директора на националните отбори Деспа Кателиева. В залата присъстваха и топ съдиите на България - Камелия Игнатова, Рада Вражева, Светлана Куюмджиева, Виктория Данова, Цвета Илиева и Преслава Генчева, чийто експертен поглед беше ключов за оценяването.

Селекцията беше наблюдавана и от националните треньори Весела Димитрова, Бранимира Маркова, Силвия Стойнева и Кристина Илиева, които следят развитието на най-перспективните млади състезателки.

Окончателният състав на ансамбъла ще бъде утвърден от Управителния съвет на БФХГ след предложение на старши треньора Жанина Иванова и на нейния помощник Елизабет Паисиева, съобщават от БФХГ.