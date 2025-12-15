Брендън Роджърс поема към Саудитска Арабия

Брендън Роджърс ще бъде новият наставник на Ал-Кадисия, след като е постигнал споразумение с клуба от Саудитска Арабия, съобщават редица източници.

Северноирландецът ще наследи на поста уволнения в неделя Мичел Гонсалес. Така той за първи път ще води отбор извън Великобритания. 52-годишният специалист е без работа от края на октомври насам, когато беше освободен от Селтик, с който спечели 11 трофея в два различни периода в клуба. Той също така е водил Уотфорд, Рединг, Суонзи, Ливърпул и Лестър, с който има два спечелени трофея.

🚨🇸🇦 Brendan Rodgers becomes new Al Qadsiah head coach with immediate effect, agreement reached.



Documents being checked in order to sign soon. pic.twitter.com/RU74uBTAQ3 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 15, 2025

От друга страна, Ал-Кадисия не е сред водещите клубове в Саудитска Арабия, но разполага с играчи като Кун Кастеелс, Начо Фернандес, Юлиан Вайгъл, Наитан Нандес, Отавио и Матео Ретеги. В момента тимът е на петото място в местното първенство със 17 точки след пет победи, две равенства и две загуби.

Снимки: Gettyimages