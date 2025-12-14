Популярни
Астън Вила не спира да побеждава

Астън Вила продължава да впечатлява. Бирмингамци записаха девета поредна победа във всички турнири, след като спечелиха с 3:2 при гостуването си на Уест Хам. Морган Роджърс бе в основата на успеха на тима на Унай Емери. Той отбеляза два гола през второто полувреме и с тях неговият тим стигна до обрат. “Чуковете” водеха с 2:1 на почивката след ранен гол на Матеуш Фернандеш и попадение на Джаръд Боуен. Между тях Константинос Мавропанос си отбеляза автогол.

Този резултат остави Вила много близо до върха. Отборът на Емери е трети, на три точки зад лидера Арсенал и на точка зад Манчестър Сити.

Снимки: Imago

