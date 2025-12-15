Хьогмо дава шанс на крило на Лудогорец

Крилото на Лудогорец Ерик Маркус ще получи шанс за изява от треньора Пер-Матиас Хьогмо в двубоя за Купата срещу Септември днес, пише “Тема спорт”. Бразилецът изгуби титулярното си място през последните седмици. Норвежецът предпочита по фланговете да атакуват Кайо Видал и Бърнард Текпетей, а Маркус е алтернатива на един от двамата. 21-годишният южноамериканец от началото на кампанията изигра 27 двубоя във всички турнири, в които вкара един гол и направи една асистенция.

Наставникът на “орлите” няма да може да разчита на защитниците Едвин Куртулуш, Йоел Андерсон и Георги Терзиев, както и на халфа Агибу Камара. Първите двама се очаква да започнат тренировки в началото на подготовката, докато националът на Гвинея ще отсъства за около четири месеца.