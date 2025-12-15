Популярни
Хьогмо дава шанс на крило на Лудогорец

  15 дек 2025 | 10:16
Крилото на Лудогорец Ерик Маркус ще получи шанс за изява от треньора Пер-Матиас Хьогмо в двубоя за Купата срещу Септември днес, пише “Тема спорт”. Бразилецът изгуби титулярното си място през последните седмици. Норвежецът предпочита по фланговете да атакуват Кайо Видал и Бърнард Текпетей, а Маркус е алтернатива на един от двамата. 21-годишният южноамериканец от началото на кампанията изигра 27 двубоя във всички турнири, в които вкара един гол и направи една асистенция.

Бетис си хареса новата звезда на Лудогорец
Бетис си хареса новата звезда на Лудогорец

Наставникът на “орлите” няма да може да разчита на защитниците Едвин Куртулуш, Йоел Андерсон и Георги Терзиев, както и на халфа Агибу Камара. Първите двама се очаква да започнат тренировки в началото на подготовката, докато националът на Гвинея ще отсъства за около четири месеца.

