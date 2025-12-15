Дузпи определиха шампиона на Мексико, а фен удари Жиняк

Тимът на Толука стана шампион на Мексико след победа над Тигрес след изпълнение на дузпи с 9:8. До наказателните удари се стигна, след като Тигрес спечели първия двубой в Монтерей с 1:0 след отклонен пряк свободен удар, като топката се отби във френския нападател Андре-Пиер Жиняк. В реванша Тигрес поведе с 1:0 с попадение на Фернанд Гориаран, но домакините стигнаха до пълен обрат с голове на Елиньо и Паулиньо, а отлични изяви имаше аржентинският вратар на тима Нахуел Гусман.

40-годишният Жиняк, за когото това вероятно бе последният мач в кариерата, бе сменен в 58-ата минута, като на излизане от терена бе ударен от фен на Толука със знаме, преди да се намеси охраната.

Un aficionado de Toluca le metió un putazo a André-Pierre Gignac no mamespic.twitter.com/rchOjq238B — Roberto Haz (@tudimebeto) December 15, 2025

Дузпите се превърнаха в истинска драма, като се стигна и до изпълнение на двамата вратари, които изпуснаха изстрелите си, а при последните удари бившият играч на Атлетико Мадрид Анхел Кореа пропусна за Тигрес, докато нападателят на Толука Алексис Вега донесе трофея на тима с точен удар.

Това е 12-та титла за Толука, който преди няколко месеца спечели и откриващия турнир (Апертура) на първенството.