България с три шанса за медал днес в Киенбаум

  • 14 дек 2025 | 11:43
България с три шанса за медал днес в Киенбаум

Европейското първенство по бокс за юноши и девойки до 17 години достигна решителен етап. Трима българи ще влязат в битка за медали днес по време на 1/4-финалите на шампионата в Киенбаум (Германия). Под ръководството на Детелин Далаклиев, Стойка Кръстева и Пейчо Багдатов те ще атакуват място на полуфиналите и минимум бронзови отличия.

Програмата ще открие Христо Тасков. На ринг А в обедната сесия той ще боксира с Даниеле Фаби (Италия). Мачът е в категория до 57 килограма и е седми в списъка. Роберта Хаджийска ще открие програмата в следобедната програма, която започва от 16:30 часа. Тя ще боксира с датчанката Тилде Фаурхьой. В 11-ти двубой на ринг Б ще видим и Ивайло Колев. В категория до 60 килограма той ще срещне Шахин Асланов (Азербайджан).

