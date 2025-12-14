Кевин Вайехос нокаутира Гига Чикадзе със страховит бек-фист

Кевин Вайехос стана първият боец, който успява да нокаутира Гига Чикадзе в професионалния ММА. Той изпрати ясно послание към цялата категория перо, с впечатляващ нокаут в основния подгряващ двубой на UFC Vegas 112.

Първоначално Вайехос изпитваше затруднения с киковете на Чикадзе, но във втория рунд Вайехос най-накрая успя да скъси дистанцията. Той нанесе перфектно пласиран бек-фист, който повали съперника му на земята. Преди Чикадзе дори да осъзнае какво се е случило, Вайехос го засипа с безмилостни удари с лакти, за да сложи край на срещата по брутален начин.

Краят настъпи в 1:29 минута на втория рунд, а с тази победа Вайехос вече има баланс от 3-0 в UFC.

„Гига Чикадзе е легенда“, заяви Вайехос след победата си. „Той имаше седем поредни победи. За мен е голяма чест, че се бих с него. Това е сбъдната мечта. Толкова съм щастлив, че съм в тази позиция. Това е кръв, това е пот, това е усилие. Аз не съм никой специален. Просто трябва да намериш инструментите и да ги използваш за правилната цел. Бих искал да предизвикам Къб Суонсън и бих се радвал да се бия с боксьор.“

