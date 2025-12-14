Три от зимните контроли на Марек ще бъдат срещу отбори от efbet Лига

Отборът на Марек ще изиграе шест контролни срещи по време на зимната си подготовка. Три от съперниците ще бъдат тимове от efbet Лига - Славия, Ботев (Враца) и Септември. Останалите противници са втородивизионният Спортист (Своге) и третодивизионният Оборище (Панагюрище). Предвидена е проверка и срещу Витоша (Бистрица), която все още е в процес на доуточняване.

Дупнишкият отбор се събира за първа тренировка за 2026 г. на 7 януари на стадион "Бончук". Началните часове и терените, на които ще се играят контролните мачове, ще бъдат уточнени допълнително.

Марек обяви раздяла с трима футболисти

Програма:

7 януари (сряда) – начало на подготовката

14 януари (сряда) – контрола със Септември Сф

17 януари (събота) – контрола с Ботев Вр

21 януари (сряда) – контрола с Витоша

28 януари (сряда) – контрола със Спортист

31 януари (събота) – контрола със Славия

7 февруари (събота) – контрола с Оборище