Сан Хосе направи забележителен обрат срещу Питсбърг

Сан Хосе направи забележителен обрат и стигна до победа с 6:5 след продължение срещу Питсбърг в Националната хокейна лига на САЩ и Канада. "Акулите" изоставаха с 1:5 13 минути преди края на редовното време, но успяха да стигнат до 5:5 в редовното време, а в продължението Джон Клингберг вкара втория си гол в мача и донесе успеха на Сан Хосе. Тайлър Тофоли също отбеляза два гола и направи две асистенции, Маклин Челебрини добави гол и две асистенции, а Уилям Еклунд отбеляза гол и асистенция за успеха на Шаркс.

Лидерът в Тихоокеанската дивизия Вегас надигра Кълъмбъс с 3:2. Брейдън Макнаб отбеляза ключовия гол в 13:13 минута на третия период, а вратарят Картър Харт направи 27 спасявания за успеха на Вегас.

Ню Йорк Рейнджърс надигра Монреал с 5:4 след продължение. Канадците поведоха с 3:0 в първите 16 минути на мача, но Рейнджърс успя да обърне развоя на мача, като победния гол в продължението вкара Джей Ти Милър при числено превъзходство.

Другият отбор от Ню Йорк - Айлендърс, също спечели - 3:2 след дузпи срещу Тампа Бей. Матю Барзал и Емил Хайнеман вкараха при наказателните удари за успеха на Айлендърс, които завършиха перфектна домакинска победна серия от три мача.

Айлендърс е втори в Столичната дивизия, а начело е тимът на Каролина, който победи Филаделфия с 4:3 след дузпи. Джаксън Блейк донесе успеха на Хърикейнс с гол в четвъртия кръг на дузпите.

Детройт се наложи над Чикаго с 4:0 в друга среща от тази нощ. Алекс ДеБринкат отбеляза два пъти и записа асистенция, Патрик Кейн добави гол и асистенция, а вратарят Джон Гибсън направи 26 спасявания за успеха на "червените крила".

Водачът в Централната дивизия Колорадо спечели с 4:2 срещу гостуващия Нешвил. Лидерът при голмайсторите в редовния сезон на НХЛ Нейтън Маккинън отбеляза гол и направи асистенция, Скот Уеджууд отрази 27 удара за 11-а поредна победа у дома за "лавината".