Луис Енрике: Не беше лесно

Треньорът на Пари Сен Жермен Луис Енрике коментира победата на столичния тим над Метц с 3:2. Успехът дойде по-трудно от очакваното, но парижани прибавиха ценни три точки в актива си, с които отново оглавиха класирането в Лига 1.

„Мисля, че започнахме мача много добре, с контрол и всичко, което искаме да правим на терена. Вкарахме два гола и си помислих, че срещата ще бъде по-лесна, отколкото се оказа през второто полувреме. Наложи се обаче да направим някои принудителни смени и загубихме контрол. Последната част от двубоя беше много трудна, но спечелихме и взехме трите точки, така че това е положително, въпреки че беше много тежко“, заяви Енрике.

Той коментира и предстоящия сблъсък с Фламенго на финала за Междуконтиненталната купа.

„Междуконтиненталната купа? Това е много важна цел. За съжаление, ще се изправим срещу един от най-добрите отбори в турнира. Те разполагат с много добър състав, видяхме качествата им миналото лято на Световното клубно първенство. Ще бъде много оспорван мач, с много предизвикателства, защото имат качествени играчи – както технически, така и физически, с опит. Ще бъдат много труден противник“, убеден е испанецът.

