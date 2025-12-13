Стефани Стоева и Габриела Стоева ще спорят за титлата на двойки на турнир в Индия

Стефани Стоева и Габриела Стоева се класираха за финала на двойки жени на международния турнир по бадминтон от сериите "BWF Tour Super 100" в Кутак (Индия). Сестрите, които са поставени под номер 1 в схемата записаха четвърти пореден успех в надпреварата. Те победиха убедително третите поставени Исяна Мейда и Ринджани Настине (Индонезия) с 21:9, 21:16 за 32 минути.

Българките доминираха изцяло в срещата и спечелиха лесно срещата.

За титлата утре Стефани Стоева и Габриела Стоева ще спорят срещу вторите поставени Кармен Тин и Син И Онг от Малайзия.

Европейските шампионки ще играят на осми финал за 2025 година и ще търсят седми трофей.