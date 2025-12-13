Популярни
  • 13 дек 2025 | 17:54
  • 111
  • 0
Открит е 10-ият международен турнир в памет на Милен Добрев

Заместник-министърът на младежта и спорта Димитър Георгиев откри 10-ия Международен турнир по вдигане на тежести в памет на олимпийския шампион на България от Атина 2004 Милен Добрев.

„Милен Добрев е символ на силата, борбеността и таланта на българския спортист. Неговите спортни постижения продължават да вдъхновяват поколения млади щангисти и да им напомнят, че с труд и постоянство българският спорт може да бъде на световния връх“, заяви зам.-министър Димитър Георгиев.

В турнира, който се организира от Спортен клуб по вдигане на тежести „Марица“ – Пловдив, участие ще вземат състезатели от няколко държави, информираха от Министерството на младежта и спорта.

„Поздравявам организаторите за желанието и последователността, с които вече десет години съхраняват паметта на един голям български спортист и за това, че дават възможност на млади състезатели от различни държави да се състезават, да обменят опит и да израстват като спортисти”, добави Георгиев.

Първата значима победа за Милен Добрев е от Игрите на добра воля през 2001-а в Бризбейн. Същата година печели и бронзов медал на световното първенство в Анталия. Година по-късно печели сребро в новата за него категория до 94 кг. Става и европейски вицешампион.

Пробивът му в елита идва през 2003 година със златни медали от Европейско и Световно първенство. На Олимпийските игри в Атина през 2004 той печели златен медал.

