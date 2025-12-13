Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Германия и Норвегия ще играят на финала на Световното първенство по хандбал за жени

Германия и Норвегия ще играят на финала на Световното първенство по хандбал за жени

  • 13 дек 2025 | 18:43
  • 335
  • 0
Германия и Норвегия ще играят на финала на Световното първенство по хандбал за жени

Съдомакините от Германия сложиха край на 20-годишната си серия без победа срещу Франция, изненадвайки шампионките с 29:23 и се класираха за финала на Световното първенство по хандбал за жени за първи път от 32 години насам.

Капитанът Антие Дьол отбеляза 9 гола за успеха, а вратарката Катарина Филтер направи редица страхотни спасявания, за да си осигури победата на германките в Ротердам.

На финала в неделя отборът на Германия ще се изправи срещу действащия олимпийски и европейски шампион Норвегия. Носителят на рекордните четири световни титли се наложи убедително над другия съдомакин Нидерландия с 35:25 във втория полуфинал, воден от двукратната номер 1 в света Хени Рейстан, която реализира 10 попадения.

Франция и Нидерландия ще спорят за бронзовите медали по-рано в неделя.

„На финала сме и сега искаме да го спечелим“, коментира треньорът националния тим на Германия Маркус Гаугиш, а Дьол добави: „Не мога да проумея какво се случи. Феноменално. Беше страхотен мач.“

Германските отбори са печелили Световното първенство за жени четири пъти, като първите три са като Източна Германия. Последният златен медал идва след обединението през 1993 година, а последното отличие е бронз от 2007-а.

Следвай ни:

Още от Други спортове

Левон Аронян надви Магнус Карлсен за короната на Freestyle Chess Grand Slam 2025

Левон Аронян надви Магнус Карлсен за короната на Freestyle Chess Grand Slam 2025

  • 13 дек 2025 | 11:29
  • 604
  • 0
България спечели сребърните медали на първото Световно първенство по еър бадминтон в ОАЕ

България спечели сребърните медали на първото Световно първенство по еър бадминтон в ОАЕ

  • 12 дек 2025 | 22:03
  • 12608
  • 0
В Кнежа ще се състои десето издание на турнира по вдигане на тежести в памет на Александър Бачийски

В Кнежа ще се състои десето издание на турнира по вдигане на тежести в памет на Александър Бачийски

  • 12 дек 2025 | 18:03
  • 467
  • 0
Сестри Стоеви си гарантираха медал от турнира в Индия

Сестри Стоеви си гарантираха медал от турнира в Индия

  • 12 дек 2025 | 15:50
  • 1050
  • 0
Иван Пешев проведе среща с ръководствата на двете шахматни федерации

Иван Пешев проведе среща с ръководствата на двете шахматни федерации

  • 12 дек 2025 | 15:04
  • 627
  • 0
Сестри Стоеви са полуфиналистки в Индия

Сестри Стоеви са полуфиналистки в Индия

  • 12 дек 2025 | 14:49
  • 764
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 2:1 Локо (Сф), Жордао препарира гостите с фамозен изстрел

ЦСКА 2:1 Локо (Сф), Жордао препарира гостите с фамозен изстрел

  • 13 дек 2025 | 19:23
  • 46500
  • 251
Ботев (Пловдив) премина с лекота през Варна

Ботев (Пловдив) премина с лекота през Варна

  • 13 дек 2025 | 16:52
  • 31103
  • 21
Барселона 0:0 Осасуна, ранен шанс пред Феран Торес

Барселона 0:0 Осасуна, ранен шанс пред Феран Торес

  • 13 дек 2025 | 19:22
  • 2117
  • 5
Екитике поведе Ливърпул към успех, Салах се завърна

Екитике поведе Ливърпул към успех, Салах се завърна

  • 13 дек 2025 | 18:59
  • 13611
  • 12
ЦСКА 1948 изхвърли Славия след трилър с продължения

ЦСКА 1948 изхвърли Славия след трилър с продължения

  • 13 дек 2025 | 14:30
  • 42935
  • 139
Челси се завърна към победите срещу Евертън и отново е част от топ 4

Челси се завърна към победите срещу Евертън и отново е част от топ 4

  • 13 дек 2025 | 18:54
  • 6477
  • 10