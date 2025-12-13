Германия и Норвегия ще играят на финала на Световното първенство по хандбал за жени

Съдомакините от Германия сложиха край на 20-годишната си серия без победа срещу Франция, изненадвайки шампионките с 29:23 и се класираха за финала на Световното първенство по хандбал за жени за първи път от 32 години насам.

Капитанът Антие Дьол отбеляза 9 гола за успеха, а вратарката Катарина Филтер направи редица страхотни спасявания, за да си осигури победата на германките в Ротердам.

На финала в неделя отборът на Германия ще се изправи срещу действащия олимпийски и европейски шампион Норвегия. Носителят на рекордните четири световни титли се наложи убедително над другия съдомакин Нидерландия с 35:25 във втория полуфинал, воден от двукратната номер 1 в света Хени Рейстан, която реализира 10 попадения.

Франция и Нидерландия ще спорят за бронзовите медали по-рано в неделя.

„На финала сме и сега искаме да го спечелим“, коментира треньорът националния тим на Германия Маркус Гаугиш, а Дьол добави: „Не мога да проумея какво се случи. Феноменално. Беше страхотен мач.“

Германските отбори са печелили Световното първенство за жени четири пъти, като първите три са като Източна Германия. Последният златен медал идва след обединението през 1993 година, а последното отличие е бронз от 2007-а.