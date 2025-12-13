Левон Аронян надви Магнус Карлсен за короната на Freestyle Chess Grand Slam 2025

Гросмайстор Левон Аронян победи гросмайстор Магнус Карлсен с 1,5:0,5 в мача за титлата на финалите на Freestyle Chess Grand Slam 2025 и спечели първата награда от 200 000 долара. След успеха си в Лас Вегас през лятото това е втора поредна победа за Аронян в турнир от Големия шлем.

Карлсен завърши на второ място, ГМ Винсент Кеймер е трети, ГМ Джавохир Синдаров – четвърти, ГМ Фабиано Каруана – пети, ГМ Арджун Еригайси – шести, ГМ Ханс Нийман – седми, а ГМ Пархам Магсудлу – осми.

Благодарение на представянето си в цялото турне, Карлсен все пак печели 100 000 долара като шампион на Freestyle Chess 2025. Аронян получава бонус от 50 000 долара, а Каруана – 25 000 долара.

В периода между юли и декември Аронян е спечелил почти половин милион долара от турнири по Freestyle Chess.

Levon Aronian wins the #FreestyleChess Grand Slam in South Africa and the $200,000 prize! Not a single loss in four days! pic.twitter.com/Ha3cZ4cVru — chess24 (@chess24com) December 11, 2025

„Много съм щастлив, че играх толкова добре. Всъщност съм малко горд със себе си“, каза Аронян. Кулминацията за него, разбира се, е победата над световния номер 1: „Магнус всъщност не обича да губи, така че да го победиш е страхотно усещане.“

Аронян не загуби нито една от 17-е партии, изиграни в рамките на четири дни, и отдаде заслуга на семейството си – съпругата си Ани и дъщеря си Забел – които присъстваха на място. „Те ме подкрепят и ми дават сила. Горещо го препоръчвам!“

Ани, която се включи и в интервюто, изигра повече от символична роля. Когато Аронян получи правото да избере съперник за четвъртфиналите, той предостави избора на съпругата си. Тя обясни решението си така: „Тъй като Ханс е един от най-арогантните играчи, мисля, че е приятно малко да се покажеш пред него!“ Аронян спечели този двубой с 3:1.

"The new brand [#FreestyleChess] has a potential to be a success story and we are open to collaborating in a mutually beneficial way."



"FIDE recognizes [Magnus Carlsen] now as the... number-one in the world in this exciting version of chess."



- FIDE President Arkady Dvorkovich pic.twitter.com/JZ87y9XaLQ — chess24 (@chess24com) December 11, 2025

Въпреки че Карлсен завърши като подгласник в този турнир, той доминираше в генералното класиране на тура, завършвайки с 37 точки пред Аронян. Президентът на ФИДЕ Аркадий Дворкович също се включи дистанционно по време на церемонията по награждаването, за да обяви възможно партньорство с Freestyle Chess – може би начало на нова страница след напрегнатите публични изявления през последната година.

ФИДЕ проведе последното Световно първенство по Fischer Random през 2022 г. в Рейкявик, спечелено от ГМ Хикару Накамура. Дворкович обяви, че ФИДЕ признава Карлсен за световен номер 1 в този вариант на шаха.