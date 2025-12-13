Левон Аронян надви Магнус Карлсен за короната на Freestyle Chess Grand Slam 2025

Гросмайстор Левон Аронян победи гросмайстор Магнус Карлсен с 1,5:0,5 в мача за титлата на финалите на Freestyle Chess Grand Slam 2025 и спечели първата награда от 200 000 долара. След успеха си в Лас Вегас през лятото това е втора поредна победа за Аронян в турнир от Големия шлем.
Карлсен завърши на второ място, ГМ Винсент Кеймер е трети, ГМ Джавохир Синдаров – четвърти, ГМ Фабиано Каруана – пети, ГМ Арджун Еригайси – шести, ГМ Ханс Нийман – седми, а ГМ Пархам Магсудлу – осми.
Благодарение на представянето си в цялото турне, Карлсен все пак печели 100 000 долара като шампион на Freestyle Chess 2025. Аронян получава бонус от 50 000 долара, а Каруана – 25 000 долара.
В периода между юли и декември Аронян е спечелил почти половин милион долара от турнири по Freestyle Chess.
„Много съм щастлив, че играх толкова добре. Всъщност съм малко горд със себе си“, каза Аронян. Кулминацията за него, разбира се, е победата над световния номер 1: „Магнус всъщност не обича да губи, така че да го победиш е страхотно усещане.“
Аронян не загуби нито една от 17-е партии, изиграни в рамките на четири дни, и отдаде заслуга на семейството си – съпругата си Ани и дъщеря си Забел – които присъстваха на място. „Те ме подкрепят и ми дават сила. Горещо го препоръчвам!“
Ани, която се включи и в интервюто, изигра повече от символична роля. Когато Аронян получи правото да избере съперник за четвъртфиналите, той предостави избора на съпругата си. Тя обясни решението си така: „Тъй като Ханс е един от най-арогантните играчи, мисля, че е приятно малко да се покажеш пред него!“ Аронян спечели този двубой с 3:1.
Въпреки че Карлсен завърши като подгласник в този турнир, той доминираше в генералното класиране на тура, завършвайки с 37 точки пред Аронян. Президентът на ФИДЕ Аркадий Дворкович също се включи дистанционно по време на церемонията по награждаването, за да обяви възможно партньорство с Freestyle Chess – може би начало на нова страница след напрегнатите публични изявления през последната година.
ФИДЕ проведе последното Световно първенство по Fischer Random през 2022 г. в Рейкявик, спечелено от ГМ Хикару Накамура. Дворкович обяви, че ФИДЕ признава Карлсен за световен номер 1 в този вариант на шаха.