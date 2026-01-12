Четвърти финал за Етрополе за Купа България Висша лига

Популярни
  • 12 яну 2026 | 12:50
  • 132
  • 0
Миньор за първи път във финална битка

Четвърти финал за Етрополе и първи за Миньор в Купа България Висша лига  Отборът на "Етрополе" си осигури билет за финала на Купа България Висша лига и възможност да защити титлата от 2025 година. Това е четвърти пореден финал за етрополския тим, който има две загуби и една победа в тази фаза от турнира.

Тимът на Пламен Тодоров победи у дома "Град" с 3-0 (25-21; 25-20; 25-21). Мачът започна оспорвано, но силната подкрепа на публиката засили решимостта на "Етрополе" да продължи сезона без допусната загуба.  "Миньор" беше категоричен като гост на "Левски 2005", побеждавайки с -0 (25-16; 25-14; 25-21), с което сложи край на мечтите на карловския тим, но отвори нова глава в своята история. Това ще бъде първи финал за пернишкия отбор в този турнир и несъмнено може да се очаква сериозна битка.  Финалният мач ще бъде следващата неделя - 18 януари от 15:00 часа преди големия финал в efbet Купа България.

Снимка: ProPlay

