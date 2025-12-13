Популярни
  Волейбол
  2. Волейбол
  Мария Колева и Прая срещу третия в Италия в полуфинал на клубния Мондиал

Мария Колева и Прая срещу третия в Италия в полуфинал на клубния Мондиал

  • 13 дек 2025 | 16:52
  • 300
  • 0

Националката Мария Колева и нейният Дентил/Прая Клуб (Уберландия) завършиха със загуба груповата фаза на Световното клубно първенство, което се провежда в Сао Пауло. Посрещачката и тимът й отстъпиха на италианския шампион Имоко Конелиано с 0:3 (12:25, 19:25, 20:25) в третата среща от група В.

Мария Колева се отчете с 9 точки. Най-голям актив записа Пейтън Кефри - 10 точки.

За съперника Изабел Хаак завърши с 16 точки (1 блокада), с 14 точки се отчете Тън Жу (2 блокади).

Така тимът завърши на втората позиция в групата и на полуфиналите ще срещне най-вероятно италианския бронзов медалист Савино дел Бене (Скандичи), който е лидер в група А.

Полуфиналите са на 13 декември (събота) от 18:30 и 21:00 ч.

