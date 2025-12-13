Хофенхайм продължи добрата си серия като домакин

Хофенхайм записа четвърта поредна домакинска победа в Бундеслигата, след като спечели с 4:1 срещу Хамбургер. След този успех тимът на Кристиан Илцер е на четвърто място един кръг преди зимната пауза.
Андрей Крамарич започна като титуляр и изигра своя мач номер 300 в Бундеслигата. Хофе започна да доминира от самото начало и бързо стигна до гол. В осмата минута Гриша Прьомел откри резултата след удар с глава. След ранното попадение домакините играеха търпеливо и контролираха случващото се на терена. Те удвоиха преднината си след половин час игра, когато Озан Кабак се разписа.
Хамбургер не направи много в предни позиции почти цялото първо полувреме. Малко преди почивката обаче гостите създадоха две възможности. В началото на втората част Бауман трябваше да се справя с хубав удар от дистанция на Мюхайм. Тимът от Хамбург играеше по-нападателно в този период, което обърка домакините, но те си върнаха контрола към 60-ата минута.
Тим Лемперле прекърши надеждите на гостите с трети гол във вратата им, а резервата Фисник Аслани се разписа в 72-ата минута след комбинация с друг играч, който се появи от пейката - Александер Прас. Хамбургер стигна до почетен гол, дело на Раян Филип след отлична контраатака. В самия край Филип пропусна дузпа, отсъдена за игра с ръка на Бюргер.
Снимки: Imago