България спечели сребърните медали на първото Световно първенство по еър бадминтон в ОАЕ

Женският национален отбор на България спечели сребърни медали на Световното първенство по еър бадминтон (въздушен бадминтон), което се провежда в Хофакан (Обединени Арабски Емирства).

След изключително оспорвани срещи на корта, българските състезателки надделяха над силните състезателки на ОАЕ с 3:1 на четвъртфиналите и над Индонезия на полуфиналите с 3:1.

На финала националките загубиха от Китай с 1:3.

Четвъртфинал за България на Световното по еър бадминтон в Дубай

В тима на България са Димитрия Попстойкова, Михаела Чолакова, Силвана Генкова-Пандърова и Йоана Ангелова.

"Това е първи финал по Air Badminton на България, който ще остане завинаги в историята на спорта у нас", написаха от родната федерация във Фейсбук.

Мъжкият тим на България загуби на четвъртфиналите от домакините от ОАЕ с 0:3.

На първенството участват 92 състезатели при мъжете и при жените от 12 държави. Утре надпреварата продължава със смесените отбори.