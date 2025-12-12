България спечели сребърните медали на първото Световно първенство по еър бадминтон в ОАЕ

Женският национален отбор на България спечели сребърни медали на Световното първенство по еър бадминтон (въздушен бадминтон), което се провежда в Хофакан (Обединени Арабски Емирства).
След изключително оспорвани срещи на корта, българските състезателки надделяха над силните състезателки на ОАЕ с 3:1 на четвъртфиналите и над Индонезия на полуфиналите с 3:1.
На финала националките загубиха от Китай с 1:3.
В тима на България са Димитрия Попстойкова, Михаела Чолакова, Силвана Генкова-Пандърова и Йоана Ангелова.
"Това е първи финал по Air Badminton на България, който ще остане завинаги в историята на спорта у нас", написаха от родната федерация във Фейсбук.
Мъжкият тим на България загуби на четвъртфиналите от домакините от ОАЕ с 0:3.
На първенството участват 92 състезатели при мъжете и при жените от 12 държави. Утре надпреварата продължава със смесените отбори.