В Кнежа ще се състои десето издание на турнира по вдигане на тежести в памет на Александър Бачийски

В Кнежа ще се състои десето издание на турнир по вдигане на тежести в памет на Александър Бачийски. Това съобщи за БТА треньорът в Спортен клуб по вдигане на тежести (СКВТ) „Мизия“ Васил Милашки.

В турнира ще участват над 40 щангисти от осем клуба: „Мизия“ – Кнежа, „Христо Бъчваров“ - Сливен; „Титан“ - Варна; ТСК „Русе“; „Херкулес“ - София; ЦСКА и състезатели от „Михаил Петров“ – Габрово и „Старт“ – Червен бряг.

Състезанието ще бъде при момчетата в три възрастови групи - до 13 години; до 15 години и кадети до 17 години. При момичетата възрастовата група е една – от 13 до 17 години. Турнирът ще бъде индивидуален и без категории, по системата Синклер, която премахва предимството или недостатъка от по-голямо или по-малко тегло и позволява състезания между всички категории и определяне на най-добрия атлет като цяло, независимо от теглото му.

За класиралите се от първо до трето място във всяка група ще има купа и медал, а за всички останали състезатели организаторите са предвидили медал за участие.

На турнира ще присъстват президентът на Българската федерация по вдигане на тежести Стефан Ботев и генералният секретар Марин Милашки.

Събитието се организира от СКВТ „Мизия“ – Кнежа, и се осъществява с подкрепата на Йордан Дилков, Кооперация „Зора“ и Община Кнежа. Началото е в 10:00 часа.