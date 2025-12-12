Популярни
В Кнежа ще се състои десето издание на турнира по вдигане на тежести в памет на Александър Бачийски

  • 12 дек 2025 | 18:03
  • 168
  • 0
В Кнежа ще се състои десето издание на турнира по вдигане на тежести в памет на Александър Бачийски

В Кнежа ще се състои десето издание на турнир по вдигане на тежести в памет на Александър Бачийски. Това съобщи за БТА треньорът в Спортен клуб по вдигане на тежести (СКВТ) „Мизия“ Васил Милашки.

В турнира ще участват над 40 щангисти от осем клуба: „Мизия“ – Кнежа, „Христо Бъчваров“ - Сливен; „Титан“ - Варна; ТСК „Русе“; „Херкулес“ - София; ЦСКА и състезатели от „Михаил Петров“ – Габрово и „Старт“ – Червен бряг.

Карлос Насар е носител на "Спортен Икар" за втора поредна година
Карлос Насар е носител на "Спортен Икар" за втора поредна година

Състезанието ще бъде при момчетата в три възрастови групи - до 13 години; до 15 години и кадети до 17 години. При момичетата възрастовата група е една – от 13 до 17 години. Турнирът ще бъде индивидуален и без категории, по системата Синклер, която премахва предимството или недостатъка от по-голямо или по-малко тегло и позволява състезания между всички категории и определяне на най-добрия атлет като цяло, независимо от теглото му.

За класиралите се от първо до трето място във всяка група ще има купа и медал, а за всички останали състезатели организаторите са предвидили медал за участие.

Джан Зарков взе бронз на Балканското първенство по вдигане на тежести
Джан Зарков взе бронз на Балканското първенство по вдигане на тежести

На турнира ще присъстват президентът на Българската федерация по вдигане на тежести Стефан Ботев и генералният секретар Марин Милашки.

Събитието се организира от СКВТ „Мизия“ – Кнежа, и се осъществява с подкрепата на  Йордан Дилков, Кооперация „Зора“  и Община Кнежа. Началото е в 10:00 часа.

