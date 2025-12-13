Мила Кьосева: Първото изискване към децата е да имат желание

Мила Рангелова-Кьосева е една от емблемите на ЦСКА. Отдала почти целия си живот на клуба, спечелила 7 титли на България. Водеща посрещачка и на националния ни отбор. Печели КНК (1982) и КЕШ (1984) с ЦСКА. Вече дълги години е треньор в школата на клуба ни. Дала е път на много от състезателките, достигнали до националния отбор и прославили България по света. Пред сайта ни CSKAvolley.com тя говори за настоящата ситуация в клуба и нейната работа с отбора за прекадетки.

Г-жо Кьосева, изминаха няколко месеца от началото на първенството при подрастващите. Как ви се струват момичетата дотук и доволна ли сте от развитието на школата?

– Смея да твърдя, че женското направление в ЦСКА върви много добре. Групите са многобройни, интересът е голям и разполагаме с деца, които определено имат потенциал и какво да покажат. Класирането засега е задоволително, предвид че винаги можем и повече.

Успявате ли да поддържате баланса, хем да тренират и да се готвят на високо ниво, хем и да усещат една радост от самата игра?

– Смятам, че да. Аз водя прекадетките и съм доволна от това, което виждам. При по-малките е по-трудно, защото дечицата са повече, има доста начинаещи и остава по-малко време, за да се изгради истински отбор. Вярвам, че всеки от нас дава максимума, за да може да имаме нужните резултати, като запазваме страстта към играта.

Децата не е лесно да бъдат задържани в спорта, особено в тази възрастова група. Има ли тайна за успех?

– Все още не може да се говори за подобно нещо. При по-малките е трудно, защото участват в различни видове спорт, все още се ориентират. Имаме и деца, които се занимават с музика, танци… За тях е необходимо още време, за да се ориентират в коя посока да поемат. Но има и нещо друго – онези, които се отличават вече, се опитваме да им дадем повече възможност за игра, за да видят, че има смисъл да опитат да градят високо спортно майсторство.

Преходът между възрастите също не е лесен и се изисква майсторство, за да се помогне на момичетата да го направят…

– Разбира се. По-талантливите продължават с удоволствие, защото им се отдава по-лесно и те не срещат големи трудности. Но имаме и дечица при по-малките, които от мини волейбол отиват при 12-13 годишните и чак тогава идват при мен, в прекадетки. Докато стигнат до нас, те вече са отсяти. Много ми се иска да вкараме онези деца в спортното училище, които наистина се вижда, че си заслужава да бъдат там.

Как става този процес?

– Това, което правим ние треньорите, е да осъществим контакт с родителите и да ги убедим, че има смисъл децата да се занимават по-профилирано с нашия спорт. И след това да ги приемем в училището. Защото при нас се спускат часовете за тренировки от спортното училище и те вече наистина са достатъчни за спортисти, които искат да стигнат високо ниво. За останалите тренировките не са съобразени така добре и остават дечица с по максимум три тренировки на седмица, което е много малко.

Успехите на национално ниво стимулират ли допълнително родителите и те сами да искат да видят децата си в спортното училище?

– Разбира се. Много повече деца искат да играят, много по-голяма важност придават на спорта. Стават все по-запалени и нямат търпение да гледат мачовете от женското и мъжкото първенство, защото волейболът им е много по-интересен и ги привлича. Успехите при всички случаи помагат и това дава стимул, както на децата, така и на родителите им.

В ЦСКА се възпитава спортна, но и житейска култура. Децата възприемат ли го?

– Да, категорично. Ние като клуб имаме свои изисквания, но не е много лесно. Социалните мрежи не ни помагат особено, но който иска да върви нагоре – продължава. Първото изискване към децата е да имат желание. Ако това е налично, ние ще им помогнем за тяхното развитие.

Да ви върна към вашия отбор на прекадетките. Целите със сигурност са високи, какво очаквате?

– Абсолютно, целите винаги са високи при нас. Имаме добри възможности, отборът ни в момента е на средно-високо ниво, но целта ни е да се развиваме с всеки мач. Нямаме изявени отделни състезателки, но отборно можем да постигнем много големи успехи, ако действаме като колектив.

През годините често е имало нелоялна конкуренция, опити за „отмъкване“ на талантливи деца. Има ли и сега подобна практика?

– За мен „нелоялно“ не съществува в спорта. Трябва да побеждава този, който заслужава. Ние се опитваме да даваме максимално добри възможности на децата, за да играят на най-високо ниво. От наша страна се съобразяваме с онова, което децата и родителите им искат. Опитваме се да бъдем максимално коректни, като очакваме подобно поведение и към нас. Не спираме никого, който не иска да е при нас, нито пък притискаме някой да дойде. Все пак ние сме ЦСКА и никога не работим с подмолни средства.