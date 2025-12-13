Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Славия
  3. Достанич: Мога само да свля шапка на играчите

Достанич: Мога само да свля шапка на играчите

  • 13 дек 2025 | 15:36
  • 503
  • 1

Наставникът на Славия Ратко Достанич бе разочарован от отпадането за Sesame Купа на България. “Белите” загубиха след продължения от ЦСКА 1948, но все пак специалистът е на мнение, че играчите са показали добро лице през есента.

“Липсваше ни малко късмет. Имаше две минути да се играе и ни вкараха от статично положение. Няма как да се сърдим на младите футболисти, грешки се случват. Можем само да им кажем браво за представянето през полусезона. Сега трябва да направим добра подготовка и да продължим да се раздаваме на терена. Трябва да си извлечем поука от този мач. Това е футболът понякога. Най-важното е футболистите да дават 200% от възможностите си. Мога само да им сваля шапка. Ако не загубим важни футболисти, можем да вдигнем ниво. Аз имам свои начин на работа, но играчите правят отбора. За мен футболът е колективен спорт и за мен съблекалнята е всичко”, каза Достанич.

