Манчестър Сити ще има коварно гостуване в Лондон

Кристъл Палас ще приеме Манчестър Сити на стадион "Селхърст Парк" в мач от Премиър лийг. Двубоят е насрочен за 14 декември 2025 г. с начален час 16:00. Срещата ще бъде ръководена от главния съдия Дарън Ингланд. Това е един от най-интересните мачове от програмата на английското първенство този уикенд, като двата отбора ще се изправят един срещу друг в битка за ценни точки.

Манчестър Сити заема второто място в класирането с 31 точки от 15 изиграни мача, като отборът на Пеп Гуардиола е отбелязал впечатляващите 35 гола и е допуснал 16. Кристъл Палас изненадващо се намира на четвърта позиция с 26 точки от същия брой срещи, с голова разлика 20:12. Разликата от 5 точки между двата отбора прави този мач особено важен за домакините, които с евентуална победа могат да се доближат до "гражданите" и да затвърдят позициите си в топ 4. За Манчестър Сити победата е от ключово значение в борбата за титлата, тъй като всяка загуба на точки може да се окаже решаваща в края на сезона.

Кристъл Палас демонстрира отлична форма в последните си мачове, записвайки три последователни победи преди този двубой. Лондончани победиха Шелбърн с 3:0 в Лига на конференциите (на 11.12.2025), надделяха над Фулъм като гости с 2:1 (на 07.12.2025) и взеха ценни три точки срещу Бърнли с 1:0 (на 03.12.2025). Преди това отборът претърпя две загуби – от Манчестър Юнайтед с 1:2 (на 30.11.2025) и от Страсбург с 1:2 (на 27.11.2025).

Манчестър Сити също е в силна серия с четири поредни победи – срещу Реал Мадрид с 1:2 в Шампионска лига (на 10.12.2025), Съндърланд с 3:0 (на 06.12.2025), Фулъм в зрелищен мач с 4:5 (на 02.12.2025) и Лийдс с 3:2 (на 29.11.2025). Единствената загуба на "гражданите" в последните пет мача дойде от Байер Леверкузен с 0:2 в Шампионска лига (на 25.11.2025).

В последните пет срещи между двата отбора, Кристъл Палас има една победа, две равенства и две загуби срещу Манчестър Сити. Последният път, когато тези отбори се изправиха един срещу друг, беше на 17 май 2025 г. във финала на ФА Къп, където "орлите" изненадващо победиха с 1:0. Преди това, в мач от Премиър лийг на 12 април 2025 г., Манчестър Сити разгроми Кристъл Палас с 5:2. Интересно е, че в последните пет срещи между двата отбора винаги има отбелязани голове, като в три от тях са паднали по четири или повече гола. Двата тима имат и две равенства – 2:2 на 7 декември 2024 г. и 2:2 на 16 декември 2023 г.

Исмаила Сар е лидерът на Кристъл Палас този сезон. Сенегалският крило демонстрира впечатляваща форма през последните седмици, като неговата скорост и техника създават постоянни проблеми за защитите на противниковите отбори. Сар е особено ефективен в контраатаките, което може да се окаже решаващо срещу офанзивно настроения Манчестър Сити.

За гостите, Ерлинг Холанд продължава да бъде основната заплаха в нападение. Норвежкият голмайстор поддържа невероятна резултатност с 21 гола в 21 мача и е сред водещите голмайстори в първенството. Неговата физическа мощ и инстинкт за гола го правят изключително опасен за всяка защита, включително и тази на Кристъл Палас.

Снимки: Gettyimages