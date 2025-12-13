Предстои интригуващ 9-ти кръг в еfbet Супер Волей

След динамичен осми кръг, изпълнен с категорични победи и убедителни изяви, отборите в еfbet Супер Волей се подготвят за нова порция волейболни сблъсъци. Предстоящият 9-и кръг обещава висока интрига, тъй като програмата противопоставя тимове в тясна битка за позиции, както и състави, показали сериозно израстване в последните седмици.

Локомотив, Черно море, Пирин, Монтана и ЦСКА записаха убедителни победи, демонстрирайки стабилност и отлична форма в ключов момент от сезона.

Славия - Дея Спорт

13.12.2025, 17:00, зала “Панайот Пондалов”

Славия влиза в двубоя след тежка загуба с 0-3 от Пирин в Разлог. Белите така и не успяха да намерят решение срещу силния сервис и вариативната атака на съперника, а представянето им в 9-и кръг ще бъде тест за реакция и характер. Дея Спорт, от своя страна, има нелеката задача да се утвърди сред водещите отбори. Тимът е стабилен на сервис и в блок, а срещу Славия ще има възможност да наложи темпо още от първата топка.

Черно Море - Левски София

13.12.2025, 18:00, зала “Христо Борисов”

Черно Море влиза в кръга с убедително 3-0 над Дунав. Моряците доминираха във всички елементи, а Виктор Йосифов отново показа класата си.Левски София обичайно играе стабилно в защита и разчита на мощен начален удар, което предвещава сблъсък на стилове.

ЦСКА - Дунав

13.12.2025, 18:00, зала “Васил Симов”

ЦСКА постигна една от големите победи в 8-ия кръг, след като прекъсна серията на Нефтохимик с 3-1 в Бургас. Тимът демонстрира силна психическа устойчивост и резултатна атака, а Хеймиш Хейзълдън се отличи с 21 точки. Дунав допусна поражение с 0-3 от Черно Море и ще трябва да подобри ефективността си в атака, за да се противопостави на силния блок и мощния сервис на армейците.



Берое - Нефтохимик

13.12.2025, 19:00, зала “Иван Вазов”

Берое показа сърцата игра срещу Монтана и успя да вземе гейм, но съперниците им успяха да вземат своето. За старозагорци това е шанс да заздравят представянето си в защита и посрещане. Нефтохимик ще търси моментален реванш след първата си загуба за сезона. Тимът е сред най-постоянните в лигата и се очаква да влезе пределно мотивиран, особено след като изостана в преките показатели срещу ЦСКА в атака и началния удар.



Локомотив Авиа - Монтана Волей

14.12.2025, 19:00, зала “Паисий Хилендарски”.

Локомотив Авиа ще посрещне един от най-силните състави в шампионата към момента. Монтана Волей демонстрира мощен сервис (19 аса в последния мач) и ефективна атака, което ги прави фаворит. Въпреки това Локомотив традиционно играе добре у дома и има потенциал да затрудни отбраната на монтанчани, особено ако успее да ограничи влиянието на разпределителя Виктор Жеков.