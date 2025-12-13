Вихрен взе бивше крило на Ботев (Пд)

Монир Ал Бадарин е футбoлист на Вихрен (Сандански). Той е 20-годишен офанзивен халф и флангови нападател роден в Стара Загора. Юноша е на Берое и Ботев (Пловдив). Дебют при професионалистите прави при "канарчетата", а след това преминава през палестинския Шабаб Ал-Саму, Розова долина и Спартак (Плевен).

През този сезон крилото взима участие в 18 мача, като има един гол и четири асистенции на сметката си. "Ръководството на Вихрен приветства Монир с "добре дошъл" в клуба и му пожелава здраве и хубави мигове със зелено-белия екип", написаха от "еделвайсите".