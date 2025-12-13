Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

ЦСКА 1948 измъкна победата срещу Славия след продължения и се класира напред за Купата - на живо с отзивите след 2:3
  1. Sportal.bg
  2. Вихрен (Сандански)
  3. Вихрен взе бивше крило на Ботев (Пд)

Вихрен взе бивше крило на Ботев (Пд)

  • 13 дек 2025 | 14:55
  • 168
  • 0
Вихрен взе бивше крило на Ботев (Пд)

Монир Ал Бадарин е футбoлист на Вихрен (Сандански). Той е 20-годишен офанзивен халф и флангови нападател роден в Стара Загора. Юноша е на Берое и Ботев (Пловдив). Дебют при професионалистите прави при "канарчетата", а след това преминава през палестинския Шабаб Ал-Саму, Розова долина и Спартак (Плевен).

През този сезон крилото взима участие в 18 мача, като има един гол и четири асистенции на сметката си. "Ръководството на Вихрен приветства Монир с "добре дошъл" в клуба и му пожелава здраве и хубави мигове със зелено-белия екип", написаха от "еделвайсите".

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

В Левски 2007 умуват за старта, търсят съперници за контроли

В Левски 2007 умуват за старта, търсят съперници за контроли

  • 13 дек 2025 | 13:15
  • 444
  • 0
ЦСКА 1948 изхвърли Славия след трилър с продължения

ЦСКА 1948 изхвърли Славия след трилър с продължения

  • 13 дек 2025 | 14:30
  • 20202
  • 81
Три контроли за Ком

Три контроли за Ком

  • 13 дек 2025 | 13:03
  • 461
  • 0
Всичко е ясно за подготовката на Черноломец

Всичко е ясно за подготовката на Черноломец

  • 13 дек 2025 | 12:38
  • 399
  • 0
Уточниха подготовката на ФК Димитровград

Уточниха подготовката на ФК Димитровград

  • 13 дек 2025 | 12:20
  • 520
  • 0
Насрочиха старта, ясни са и контролите на Секирово

Насрочиха старта, ясни са и контролите на Секирово

  • 13 дек 2025 | 11:52
  • 398
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 1948 изхвърли Славия след трилър с продължения

ЦСКА 1948 изхвърли Славия след трилър с продължения

  • 13 дек 2025 | 14:30
  • 20202
  • 81
Спартак (Варна) 0:0 Ботев (Пловдив)

Спартак (Варна) 0:0 Ботев (Пловдив)

  • 13 дек 2025 | 14:59
  • 5174
  • 8
Кобрата загуби световната си титла

Кобрата загуби световната си титла

  • 12 дек 2025 | 23:02
  • 88610
  • 420
ЦСКА ще опита да завърши годината подобаващо 

ЦСКА ще опита да завърши годината подобаващо 

  • 13 дек 2025 | 07:57
  • 10473
  • 42
Хаос и вандализъм покрай Лео Меси в Индия

Хаос и вандализъм покрай Лео Меси в Индия

  • 13 дек 2025 | 13:38
  • 4132
  • 20
Тайсън Фюри срещу Антъни Джошуа през 2026 година

Тайсън Фюри срещу Антъни Джошуа през 2026 година

  • 13 дек 2025 | 10:33
  • 6006
  • 4